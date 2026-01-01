Badeferien im Mykonos Bay Hotel ab Schweiz

Das Designhotel Mykonos Bay liegt direkt am Strand Megali Ammos. Nach Mykonos Stadt sind es nur etwa 400 Meter. Beim Einrichten der Anlage wurde mit sehr viel Liebe zum Detail gearbeitet. Der Pool lädt zum Sonnenbaden und Verweilen ein. Morgens wird jeweils ein reichhaltiges Frühstück serviert und tagsüber können Sie Leckereien am Pool geniessen.