Badeferien im Mykonos Bay Hotel ab Schweiz
Badeferien im Mykonos Bay Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- fünf Minuten von Mykonos Stadt entfernt
- direkte Strandlage
- Wassersportangebot
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Ihre Reise beginnt und Sie fliegen von der Schweiz aus nach Mykonos. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel.
2-7. Tag Mykonos Bay Hotel
Das Mykonos Bay Hotel liegt nur einige hundert Meter von Mykonos Stadt entfernt. Sie wohnen in hellen und komfortablen Zimmern. Tagsüber werden Ihnen Köstlichkeiten am Pool serviert und abends können Sie Cocktails in der Lounge- bar geniessen und dabei den einmalig schönen Sonnenuntergang beobachten. Ein rundum gelungenes Designhotel wartet darauf von Ihnen entdeckt zu werden.
8. Tag Rückreise
Vom Hotel fahren Sie zum Flughafen und von da auf fliegen Sie zurück in die Schweiz.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung im Deluxe Double Courtyard View (DZX1)
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage