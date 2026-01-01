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Badeferien im Mykonos Bay Hotel ab Schweiz

Das Designhotel Mykonos Bay liegt direkt am Strand Megali Ammos. Nach Mykonos Stadt sind es nur etwa 400 Meter. Beim Einrichten der Anlage wurde mit sehr viel Liebe zum Detail gearbeitet. Der Pool lädt zum Sonnenbaden und Verweilen ein. Morgens wird jeweils ein reichhaltiges Frühstück serviert und tagsüber können Sie Leckereien am Pool geniessen.
Badeferien im Mykonos Bay Hotel ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- fünf Minuten von Mykonos Stadt entfernt
- direkte Strandlage
- Wassersportangebot
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Ihre Reise beginnt und Sie fliegen von der Schweiz aus nach Mykonos. Vom Flughafen reisen Sie zum gebuchten Hotel.

2-7. Tag Mykonos Bay Hotel

Das Mykonos Bay Hotel liegt nur einige hundert Meter von Mykonos Stadt entfernt. Sie wohnen in hellen und komfortablen Zimmern. Tagsüber werden Ihnen Köstlichkeiten am Pool serviert und abends können Sie Cocktails in der Lounge- bar geniessen und dabei den einmalig schönen Sonnenuntergang beobachten. Ein rundum gelungenes Designhotel wartet darauf von Ihnen entdeckt zu werden.

8. Tag Rückreise

Vom Hotel fahren Sie zum Flughafen und von da auf fliegen Sie zurück in die Schweiz.

Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
Preisbeispiel
  • Flüge ab/bis Zürich mit SWISS
  • Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
  • Unterbringung im Deluxe Double Courtyard View (DZX1)
  • Verpflegung: Frühstück
Preisbeispiel mit Abreise am 01.06.2024

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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