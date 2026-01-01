Badeferien im Hotel Casa Cook Mykonos ab Schweiz

Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Mykonos. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.

Casa Cook Mykonos

Das 2022 neu eröffnete Adults Only Hotel bietet Boutique Qualität, in der es sich ideal ausspannen und sich selbst sein lässt. Vom Resort aus geniessen Sie spektakuläre Aussichten auf das ägäische Meer und die Insel Delos, welche zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Ob am Pool oder direkt am Strand lässt es sich die griechische Sonne geniessen. Im À-la-carte-Restaurant können Sie köstliche Mahlzeiten geniessen.