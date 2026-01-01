Badeferien im Hotel Casa Cook Mykonos ab Schweiz
Badeferien im Hotel Casa Cook Mykonos ab Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Schweiz
Highlights:
- 24-Stunden-Zimmerservice
- Audults Only
- Nahe Mykonos-Stadt gelegen
- Direkter Sandstrand
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Heute reisen Sie mit dem Flugzeug von Zürich bis Mykonos. Nach Ankunft werden Sie mit einem Gruppentransfer zu Ihrem Hotel gebracht.
2-7. Tag Casa Cook Mykonos
Das 2022 neu eröffnete Adults Only Hotel bietet Boutique Qualität, in der es sich ideal ausspannen und sich selbst sein lässt. Vom Resort aus geniessen Sie spektakuläre Aussichten auf das ägäische Meer und die Insel Delos, welche zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Ob am Pool oder direkt am Strand lässt es sich die griechische Sonne geniessen. Im À-la-carte-Restaurant können Sie köstliche Mahlzeiten geniessen.
8. Tag Rückreise
Nach dem Frühstück werden Sie mit einem Gruppentransfer zurück an den Flughafen gebracht, von wo aus Sie den Rückflug nach Zürich antreten werden.
Badeferien 8 Tage ab/bis Zürich
- Flüge ab/bis Zürich mit Edelweiss Air
- Inklusive Bustransfer Flughafen - Hotel - Flughafen
- Unterbringung in einer Living Suite Private Pool Promo
- Verpflegung: Frühstück
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage