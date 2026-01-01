Uga Chena Huts
Yala National Park
Beschreibung
Einleitung
Das wunderschöne Spa und der grosszügige Poolbereich laden zum Entspannen ein. Die angebotenen Safaris (in Gruppen, max. 6 Personen) werden von sehr erfahrenen Rangern begleitet und bieten aufgrund individueller Routenplanung und grösstem Know How ein sehr persönliches Erlebnis. Unterwegs werden Sie mit Snacks und frischen Getränken verwöhnt.
Lage
Der Eingang zum Yala Nationalpark (Block 1) liegt in unmittelbarer Umgebung. Direkt am Meer gelegen, jedoch wird von baden im Meer abgeraten. Den Flughafen Colombo erreicht man in ca. 5 Stunden per Auto.
Angebot
Das Restaurant «Basses» ist maritim dekoriert und bietet hochstehende sri-lankische und internationale Gerichte in einer spektakulären Umgebung mit Blick auf den Indischen Ozean. Der persönliche Service überzeugt auf ganzer Linie. Die Bar ist der perfekte Ort für einen Drink nach der Safari vor dem Abendessen. Uga Chena Huts verfügt auch über eine Bar am Pool.
Zimmer
In der weitläufigen Anlage verteilen sich nur 18 Pool Villen. Jede der Villen bietet viel Privatsphäre und ist mit Liebe zum Detail, mit edlem Holz und natürlichen Materialien dekoriert. Alle Villen sind mit den modernsten Annehmlichkeiten eines Luxusresorts ausgestattet und verfügen über eine Terrasse mit privatem Pool, Liegestühlen, Loungebereich und eine freistehende Badewanne im Zimmer. Um Ihren Aufenthalt noch unvergesslicher zu machen ist im Zimmerpreis bereits folgendes eingeschlossen: Frühstück, Mittagessen und Abendessen, Getränke inkl. lokales Bier, Hauswein und lokale Spiritosen, Minibar im Zimmer, Safaris gemäss Programm, Erfrischungen während der Safaris, kostenloser Internetzugang, Wäscheservice (6 Kleidungsstücke pro Zimmer/pro Tag).
ab CHF 542.– / pro Person
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