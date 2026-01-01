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Uga Chena Huts

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Yala National Park

Ein grosses Highlight einer jeden Sri Lanka Reise! Die einzigartige Lage, die luxuriösen Pool Villen, die Safaris mit sehr erfahrenen Rangern und der persönliche Service machen das Uga Chena Huts definitiv zur besten Adresse der Region.

Beschreibung

Einleitung
Das wunderschöne Spa und der grosszügige Poolbereich laden zum Entspannen ein. Die angebotenen Safaris (in Gruppen, max. 6 Personen) werden von sehr erfahrenen Rangern begleitet und bieten aufgrund individueller Routenplanung und grösstem Know How ein sehr persönliches Erlebnis. Unterwegs werden Sie mit Snacks und frischen Getränken verwöhnt.
Lage
Der Eingang zum Yala Nationalpark (Block 1) liegt in unmittelbarer Umgebung. Direkt am Meer gelegen, jedoch wird von baden im Meer abgeraten. Den Flughafen Colombo er­reicht man in ca. 5 Stunden per Auto.
Angebot
Das Restaurant «Basses» ist maritim dekoriert und bietet hochstehende sri-lankische und internationale Gerichte in einer spektakulären Umgebung mit Blick auf den Indischen Ozean. Der persönliche Service überzeugt auf ganzer Linie. Die Bar ist der perfekte Ort für einen Drink nach der Safari vor dem Abendessen. Uga Chena Huts verfügt auch über eine Bar am Pool.
Zimmer
In der weitläufigen Anlage verteilen sich nur 18 Pool­ Villen. Jede der Villen bietet viel Privats­phäre und ist mit Liebe zum Detail, mit edlem Holz und natürlichen Materialien dekoriert. Alle Villen sind mit den modernsten Annehm­lichkeiten eines Luxusresorts ausgestattet und verfügen über eine Terrasse mit privatem Pool, Liegestühlen, Lounge­bereich und eine freistehende Badewanne im Zimmer. Um Ihren Aufenthalt noch unvergesslicher zu machen ist im Zimmerpreis bereits folgendes eingeschlossen: Frühstück, Mittagessen und Abendessen, Getränke inkl. lokales Bier, Hauswein und lokale Spiritosen, Minibar im Zimmer, Safaris gemäss Programm, Erfrisch­ungen während der Safaris, kostenloser Internetzugang, Wäscheservice (6 Kleidungsstücke pro Zimmer/pro Tag).
ab CHF 542.– / pro Person

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