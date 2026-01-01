Beschreibung

Einleitung Das wunderschöne Spa und der grosszügige Poolbereich laden zum Entspannen ein. Die angebotenen Safaris (in Gruppen, max. 6 Personen) werden von sehr erfahrenen Rangern begleitet und bieten aufgrund individueller Routenplanung und grösstem Know How ein sehr persönliches Erlebnis. Unterwegs werden Sie mit Snacks und frischen Getränken verwöhnt.

Lage Der Eingang zum Yala Nationalpark (Block 1) liegt in unmittelbarer Umgebung. Direkt am Meer gelegen, jedoch wird von baden im Meer abgeraten. Den Flughafen Colombo er­reicht man in ca. 5 Stunden per Auto.

Angebot Das Restaurant «Basses» ist maritim dekoriert und bietet hochstehende sri-lankische und internationale Gerichte in einer spektakulären Umgebung mit Blick auf den Indischen Ozean. Der persönliche Service überzeugt auf ganzer Linie. Die Bar ist der perfekte Ort für einen Drink nach der Safari vor dem Abendessen. Uga Chena Huts verfügt auch über eine Bar am Pool.