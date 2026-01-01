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Uga Ulagalla

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Anuradhapura

Beschreibung

Einleitung
Die 25 luxuriösen Poolvillen verstreuen sich in der grosszügigen Anlage und sind wundervoll im Einklang mit der Na­tur in die herrliche Landschaft eingebettet. Jede einzelne der edlen Villen bietet Privatsphäre, verfügt über ein separates Wohn­zimmer sowie eine Terrasse mit einem Plunge-Pool. Spa, Fitness­­center, Swimmingpool und diverse Aktivitäten wie Reiten, Fahr­­radtouren, Bo­gen­schi­essen und Kajak fahren machen Ihren Auf­ent­halt zu einem einzigartigen Erlebnis. Ein sehr aufmerksamer Service und eine feine Küche werden Sie begeistern. Die traumhafte Lage südlich von Anuradhapura werden Na­tur- und Kulturliebhaber in ihren Bann ziehen.
ab CHF 175.– / pro Person

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