Uga Ulagalla
Anuradhapura
Beschreibung
Einleitung
Die 25 luxuriösen Poolvillen verstreuen sich in der grosszügigen Anlage und sind wundervoll im Einklang mit der Natur in die herrliche Landschaft eingebettet. Jede einzelne der edlen Villen bietet Privatsphäre, verfügt über ein separates Wohnzimmer sowie eine Terrasse mit einem Plunge-Pool. Spa, Fitnesscenter, Swimmingpool und diverse Aktivitäten wie Reiten, Fahrradtouren, Bogenschiessen und Kajak fahren machen Ihren Aufenthalt zu einem einzigartigen Erlebnis. Ein sehr aufmerksamer Service und eine feine Küche werden Sie begeistern. Die traumhafte Lage südlich von Anuradhapura werden Natur- und Kulturliebhaber in ihren Bann ziehen.
ab CHF 175.– / pro Person
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