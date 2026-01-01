Elements Beach & Nature Resort
Kalpitiya
Beschreibung
Einleitung
Sport, Natur und Erholung stehen im Vordergrund. Ein stilvoller Infinity-Swimmingpool mit Meersicht sorgt für erholsame Stunden. Mit einem Mountain Bike können Sie kleine Dörfer in der Nähe mit ihren freundlichen Einwohnern besuchen. Gratis Internetzugang beim Restaurant und bei der Lounge. Der kilometerlange, naturbelassene Sandstrand lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Von November bis April ist es morgens windstill - ideale Bedingungen um mit dem Stand Up Paddleboard durch die unberührte Mangrovenlandschaft in der Lagune zu gleiten oder vor der Küste Delfine zu beobachten.
Von Dezember bis und mit März frischt nachmittags der Wind auf - ideal um das Kitesurfen zu lernen. Zwischen Mai und September kommt mit 18-30 Knoten starker südwestlicher Wind auf, das Meer wird rau und in dieser Zeit wird das Resort zu einem wahren Mekka für Kitesurfer. Anfänger finden während dieser Zeit ideale Bedingungen in der Flachwasser-Lagune. Entsprechende Ausflüge, zahlreiche Kurse nach IKO-Standard und Materialmieten werden im Wassersport-Zentrum koordiniert.
Lage
Idyllisch auf der Kalpitiya Halbinsel, direkt am Meer gelegen und umgeben von Lagunen und Kokospalmen. Die Kalpitiya Halbinsel liegt an der Westküste der Insel, etwa 160 km nördlich von Colombo. Die Transferzeit zum internationalen Flughafen beträgt ca. 2 ½ Stunden.
Angebot
Im Restaurant werden köstliche Curries und auch andere lokale und internationale Gerichte serviert. In der gemütlichen Lounge geniesst man Erfrischungen und einen herrlichen Blick über das Wasser.
Zimmer
Die frei stehenden Cabanas und Villas mit Kokospalmdächern sind grosszügig in der naturbelassenen Anlage verteilt und bieten viel Platz und Freiraum. In diesem Naturresort braucht es weder schliessbare Glasfenster, noch Fernseher oder Klimaanlage, denn der vorherrschende Wind kühlt die Bungalows auf natürliche Weise. Sie sind in Naturfarben gestaltet, freundlich und zweckmässig eingerichtet und mit grossem Doppelbett, Moskitonetz, Deckenventilator und Safe ausgestattet.
Das halboffene Badezimmer bietet eine wunderbare Wasserfall-Dusche unter freiem Himmel. Jede Villa verfügt über eine Terrasse mit Garten mit Blick auf das Wasser. Auf dem eigenen Holzsteg mit Plattform kann man direkt vor der Villa an der Lagune entspannen.
Die frei stehenden Cabanas und Villas mit Kokospalmdächern sind grosszügig in der naturbelassenen Anlage verteilt und bieten viel Platz und Freiraum. In diesem Naturresort braucht es weder schliessbare Glasfenster, noch Fernseher oder Klimaanlage, denn der vorherrschende Wind kühlt die Bungalows auf natürliche Weise. Sie sind in Naturfarben gestaltet, freundlich und zweckmässig eingerichtet und mit grossem Doppelbett, Moskitonetz, Deckenventilator und Safe ausgestattet.
Palm Tree House (4): Elegant-rustikal gehalten, hauptsächlich aus Holz erbaute Cabanas mit offenem Bad mit Dusche sowie einer Terrasse mit Garten im Parterre, sowie einer kleinen Lounge im oberen Geschoss mit Blick über die Anlage.
Lagoon Villa (4): 55 m² gross, mit Zusatzbett auf der Galerie, Minibar.
Das halboffene Badezimmer bietet eine wunderbare Wasserfall-Dusche unter freiem Himmel. Jede Villa verfügt über eine Terrasse mit Garten mit Blick auf das Wasser. Auf dem eigenen Holzsteg mit Plattform kann man direkt vor der Villa an der Lagune entspannen.
Beach Villa (3): 70 m² grosse, zweistöckige Villen in Strandnähe. Die Terrasse im oberen Stock mit grosszügiger Hängematte bietet herrliche Sicht auf das Meer. Sie verfügen ebenfalls über ein halboffenes Badezimmer mit Wasserfalldusche.
ab CHF 58.– / pro Person
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