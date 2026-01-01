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Elements Beach & Nature Resort

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Kalpitiya

Das ökologisch nachhaltig geführte Resort wird Naturliebhaber und sportlich aktive Gäste, die weit weg von Zivilisation und Alltag sein möchten, begeistern.

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es in der Zimmerkategorie Palm Tree House kein Warmwasser gibt. Die Lagoon & Beach Villen verfügen über eine solargesteuerte Warmwasserversorgung, welche in der Regel ausreicht. Bei anhaltend schlechter Witterung kann es jedoch auch da vorkommen, dass kein warmes Wasser verfügbar ist.

Beschreibung

Einleitung

Sport, Natur und Erholung stehen im Vordergrund. Ein stilvoller Infinity-Swimmingpool mit Meersicht sorgt für erholsame Stunden. Mit einem Mountain Bike können Sie kleine Dörfer in der Nähe mit ihren freundlichen Einwohnern besuchen. Gratis Internet­zugang beim Restaurant und bei der Lounge. Der kilo­meterlange, naturbelassene Sandstrand lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Von November bis April ist es morgens windstill - ideale Bedingungen um mit dem Stand Up Paddleboard durch die unberührte Mangrovenlandschaft in der Lagune zu gleiten oder vor der Küste Delfine zu beobachten.

Von Dezember bis und mit März frischt nachmittags der Wind auf - ideal um das Kite­surfen zu lernen. Zwischen Mai und September kommt mit 18-30 Knoten starker südwestlicher Wind auf, das Meer wird rau und in dieser Zeit wird das Resort zu einem wahren Mekka für Kitesurfer. Anfänger finden während dieser Zeit ideale Bedingungen in der Flachwasser-Lagune. Ent­sprechende Ausflüge, zahlreiche Kurse nach IKO-Standard und Materialmieten werden im Wassersport-Zentrum koordiniert.

Lage
Idyllisch auf der Kalpitiya Halbinsel, direkt am Meer gelegen und umgeben von Lagunen und Kokospalmen. Die Kalpitiya Halbinsel liegt an der Westküste der Insel, etwa 160 km nördlich von Colombo. Die Transferzeit zum internationalen Flughafen beträgt ca. 2 ½ Stunden.
Angebot
Im Restaurant werden köstliche Curries und auch andere lokale und internationale Gerichte serviert. In der gemütlichen Lounge geniesst man Er­frisch­ungen und einen herrlichen Blick über das Wasser.
Zimmer

Die frei stehenden Cabanas und Villas mit Kokospalmdächern sind grosszügig in der naturbelassenen Anlage verteilt und bieten viel Platz und Frei­raum. In diesem Natur­resort braucht es weder schliessbare Glas­fenster, noch Fernseher oder Klima­anlage, denn der vorherrschende Wind kühlt die Bungalows auf natürliche Weise. Sie sind in Naturfarben gestaltet, freundlich und zweck­mässig eingerichtet und mit grossem Doppelbett, Moskito­netz, Decken­venti­lator und Safe ausgestattet.
Palm Tree House (4): Elegant-rustikal gehalten, hauptsächlich aus Holz erbaute Cabanas mit offenem Bad mit Dusche sowie einer Terrasse mit Garten im Parterre, sowie einer kleinen Lounge im oberen Geschoss mit Blick über die Anlage.
Lagoon Villa (4): 55 m² gross, mit Zusatzbett auf der Galerie, Minibar.

Das halboffene Bade­zimmer bietet eine wunderbare Was­serfall-Dusche unter freiem Himmel. Jede Villa verfügt über eine Terrasse mit Garten mit Blick auf das Wasser. Auf dem eigenen Holzsteg mit Plattform kann man direkt vor der Villa an der Lagune entspannen.
Beach Villa (3): 70 m² grosse, zweistöckige Villen in Strandnähe. Die Terrasse im oberen Stock mit grosszügiger Hängematte bietet herrliche Sicht auf das Meer. Sie verfügen ebenfalls über ein halboffenes Badezimmer mit Wasserfalldusche.

ab CHF 58.– / pro Person

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