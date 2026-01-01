Melheim Resort
Ella/Haputale/Koslanda
Beschreibung
Einleitung
Das sympathische Resort liegt auf 900 m. ü. M. idyllisch auf einer Anhöhe mit weiten Ausblicken in die Berge und ist idealer Ausgangspunkt für Touren zu Teeplantagen und historischen Sehenswürdigkeiten sowie für Wanderungen zu Wasserfällen und Bergspitzen im südlichen Landesinnern. Die 18 wohnlich eingerichteten Zimmer verteilen sich auf mehrere ein- bis zweistöckige Gebäude und sind komfortabel mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Die Superior Zimmer liegen im unteren Bereich der Anlage. Die Deluxe Zimmer bieten einen tollen Panoramablick. Restaurant mit traumhafter Aussicht. Bar, Spa und schöner Swimmingpool.
ab CHF 89.– / pro Person
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