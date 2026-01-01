Das sympathische Resort liegt auf 900 m. ü. M. idyllisch auf einer Anhöhe mit weiten Ausblicken in die Berge und ist idealer Ausgangspunkt für Tou­ren zu Teeplantagen und historischen Sehens­­wür­digkeiten sowie für Wanderungen zu Was­ser­­fällen und Bergspitzen im südlichen Landes­innern. Die 18 wohn­lich eingerichteten Zimmer verteilen sich auf mehrere ein- bis zweistöckige Gebäude und sind komfortabel mit allen An­­nehm­lichkeiten ausgestattet. Die Superior Zimmer liegen im unteren Bereich der Anlage. Die Deluxe Zimmer bieten einen tollen Panoramablick. Restaurant mit traumhafter Aus­sicht. Bar, Spa und schöner Swimmingpool.