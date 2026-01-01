Etwas ausserhalb Nuwara Eliyas auf einem Hügel inmitten von Teeplantagen befindet sich dieses Juwel von einem Hotel. Früher das Wohnhaus des Gutsbesitzers, bietet das herr­liche Anwesen heute vier grosszügige und stimmungsvolle Gästezimmer für den anspruchsvollen Reisenden. Im charmantem britischen Kolonialstil eingerichtet verfügen sie über Bad, Dusche und Badewanne, Heizung, gratis Inter­netzugang, Safe, Föhn und eine private Veranda. Vom (unbeheizten) Infinitypool haben Sie eine Traumaussicht auf die Landschaft, welche Sie auch zu Fuss oder mit hoteleigenen Mountainbikes erkunden können. Alle Mahlzeiten und persönlicher Butler-Service sind inklusive und auf allerhöchstem Niveau, lassen Sie die Seele baumeln..