Ruka - Papin Talo ab Zürich
Ruka - Papin Talo ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Eine nächtliche Schneeschuhwanderung
- Abenteuerliche Hundeschlittensafari mit Huskys
- Sauna-Erlebnis am See
- Besuch einer Rentier-Farm
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1-8. Tag Ruka
UNTERKUNFT
Wald-Langlaufski und Schneeschuhe stehen allen Gästen kostenfrei zur Verfügung. Ein Skibus verkehrt zum Zentrum von Ruka.
UNTERKUNFT
Die Papin Talo Lodge mit 11 Zimmern und gemeinsamen Wohn-Essbereichen mit Cheminée, befindet sich in romantischer Umgebung in der Ferienanlage «Iisakki Village» an einem kleinen See. Ein Restaurant, zwei urige Saunen und ein kleines Schnee-Igluhotel gehören ebenfalls dazu. Die Glas-Villen sind Häuschen mit grossen Fensterfronten und teilverglastem Dach, damit Sie einen freien Blick auf die Natur, den Himmel und mit etwas Glück auf die Nordlichter geniessen können.
Wald-Langlaufski und Schneeschuhe stehen allen Gästen kostenfrei zur Verfügung. Ein Skibus verkehrt zum Zentrum von Ruka.
IM WINTER-ABENTEUER-PAKET ENTHALTEN:
– 2.5 h Motorschlittenfahrt mit Einführung
– Sauna-Erlebnis am See mit Einführung, Entspannung im warmen Whirlpool und Erfrischung im Eisloch im See
– Besuch einer Rentier-Farm und eine kurze Fahrt im Rentierschlitten
– eine nächtliche Schneeschuhwanderung «auf der Suche nach dem Nordlicht»
– eine lange Hundeschlittensafari von 20 km Zusatzleistungen bei Unterkunft in der Lodge:
– «Wild food»-Abendessen mit lappländischen Spezialitäten
– auf Wunsch eine Übernachtung im Schneeiglu (nur im Zeitraum 20.12.20–30.03.21)
Im Preis inbegriffen:
- Linienflug Zürich–Helsinki–Kuusamo (oder Rovaniemi/Oulu) retour mit Finnair in O-Klasse
- Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ (CHF 180.–)
- Transfer Kuusamo–Ruka, Papin Talo retour (30 Min./Weg)
- 7 Nächte, Vollpension (ausser Mittagessen am An–& Rückreisetag) in der Lodge Papin Talo, Zimmer mit kleiner Kochecke, Dusche/WC; oder in einer kleinen Glas-Villa am See Rukajärvi, Zimmer 22 m2 mit kleiner Kochecke, Dusche/WC
- Aktivitäten gemäss Programm (2 Personen pro Schlitten), Führung auf Englisch
- Ausrüstung & warme Thermokleidung werden zur Verfügung gestellt
- Annullierungskosten-Versicherung
- Fahrer eines Motorschlittens müssen mindestens 18 Jahre alt sein und einen gültigen Führerausweis besitzen/vorweisen
- Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
- Programmänderungen bleiben vorbehalten
- Weitere Aktivitäten siehe Seite 44
- Flugzuschläge siehe Seite 62
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage