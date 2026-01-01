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Ruka - Papin Talo ab Zürich

Das Skigebiet Kuusamo-Ruka, nahe dem Polarkreis und der russischen Grenze, ist die schneereichste Gegend Finnlands mit einer herrlichen, abwechslungsreichen Natur. Während unserer Winter-Abenteuer-Woche erleben Sie die Natur auf vielfältige Art, geniessen Wohlfühlprogramme und die gute Küche des Hauses. Ihre Unterkunft ist ein Zimmer in der gemütlichen, familiengeführten Lodge oder eine kleine Glas-Villa, beides mitten in der Natur, 6 km vom beliebten Skiort Ruka entfernt gelegen.
Ruka - Papin Talo ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Eine nächtliche Schneeschuhwanderung
- Abenteuerliche Hundeschlittensafari mit Huskys
- Sauna-Erlebnis am See
- Besuch einer Rentier-Farm
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1-8. Tag Ruka

UNTERKUNFT
Die Papin Talo Lodge mit 11 Zimmern und gemeinsamen Wohn-Essbereichen mit Cheminée, befindet sich in romantischer Umgebung in der Ferienanlage «Iisakki Village» an einem kleinen See. Ein Restaurant, zwei urige Saunen und ein kleines Schnee-Igluhotel gehören ebenfalls dazu. Die Glas-Villen sind Häuschen mit grossen Fensterfronten und teilverglastem Dach, damit Sie einen freien Blick auf die Natur, den Himmel und mit etwas Glück auf die Nordlichter geniessen können.

Wald-Langlaufski und Schneeschuhe stehen allen Gästen kostenfrei zur Verfügung. Ein Skibus verkehrt zum Zentrum von Ruka.

IM WINTER-ABENTEUER-PAKET ENTHALTEN:
– 2.5 h Motorschlittenfahrt mit Einführung
– Sauna-Erlebnis am See mit Einführung, Entspannung im warmen Whirlpool und Erfrischung im Eisloch im See
– Besuch einer Rentier-Farm und eine kurze Fahrt im Rentierschlitten
– eine nächtliche Schneeschuhwanderung «auf der Suche nach dem Nordlicht»
– eine lange Hundeschlittensafari von 20 km Zusatzleistungen bei Unterkunft in der Lodge:
– «Wild food»-Abendessen mit lappländischen Spezialitäten
– auf Wunsch eine Übernachtung im Schneeiglu (nur im Zeitraum 20.12.20–30.03.21)

Im Preis inbegriffen:
  • Linienflug Zürich–Helsinki–Kuusamo (oder Rovaniemi/Oulu) retour mit Finnair in O-Klasse
  • Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ (CHF 180.–)
  • Transfer Kuusamo–Ruka, Papin Talo retour (30 Min./Weg)
  • 7 Nächte, Vollpension (ausser Mittagessen am An–& Rückreisetag) in der Lodge Papin Talo, Zimmer mit kleiner Kochecke, Dusche/WC; oder in einer kleinen Glas-Villa am See Rukajärvi, Zimmer 22 m2 mit kleiner Kochecke, Dusche/WC
  • Aktivitäten gemäss Programm (2 Personen pro Schlitten), Führung auf Englisch
  • Ausrüstung & warme Thermokleidung werden zur Verfügung gestellt
Im Preis nicht inbegriffen:
  • Annullierungskosten-Versicherung
Hinweise:
  • Fahrer eines Motorschlittens müssen mindestens 18 Jahre alt sein und einen gültigen Führerausweis besitzen/vorweisen
  • Mindestteilnehmerzahl: 2 Personen
  • Programmänderungen bleiben vorbehalten
  • Weitere Aktivitäten siehe Seite 44
  • Flugzuschläge siehe Seite 62

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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