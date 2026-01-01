Äkäslompolo - Hotel & Ferienhäuser Seita ab Zürich
Äkäslompolo - Hotel & Ferienhäuser Seita ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Ruhige, romantische Lage im Kiefernwäldchen
- Buffet Restaurant mit grossen Panoramafenstern
- Grosse Auswahl an Aktivitäten und Ausflügen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1-8. Tag Willkommen in Äkäslompolo
UNTERBRINGUNG
UNTERBRINGUNG
Das sympathische Familienhotel *** befindet sich am Dorfrand, direkt bei den Langlaufloipen und schönen Winterwanderwegen. Das ca. 2 km entfernte Dorfzentrum erreichen Sie über einen Fussweg, der über den zugefrorenen See führt.
Im Hotelgebäude stehen Ihnen Saunen, ein Schwimmbecken und ein Café zur Verfügung.
Im gemütlichen «Northern Lights»-Restaurant mit grossen Panoramafenstern erhalten Sie ein feines Buffet-Abendessen. Geniessen Sie während des Essens den Blick über die Winterlandschaft und mit etwas Glück auf die magischen Nordlichter.
Die Hotelzimmer sind mit viel hellem Holz gestaltet, haben zwei separate Betten und zwei zusätzliche Betten auf der Schlafgalerie.
Die traditionellen, alleinstehenden Ferienhäuser befinden sich ca. 200 m vom Hotelgebäude entfernt, ruhig in einem Kiefernwäldchen.
Alle Häuser verfügen über ein Wohnzimmer mit Kochecke und Cheminée, 1–2 kleine Schlafzimmer (mit Schiebetür oder Vorhang abgetrennt), Sauna, Dusche/ C, TV, Radio, Fön und einen Schrank zum Kleider trocknen.
Im Preis inbegriffen:
- Linienflug Zürich–Helsinki–Kittilä retour oder samstags Zürich–Kittilä retour mit Finnair in O-Klasse
- Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ (CHF 180.–)
- Transfer Flughafen Kittilä–Hotel retour (40 Min./Weg)
- 7 Übernachtungen im Hotelzimmer oder im Ferienhaus inklusive Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung, Halbpension & Lunchpaket vom Frühstücksbuffet
- Reisedokumentation
- Annullierungskosten-Versicherung
- Anreise: täglich: 20.12.19–18.01.20 Sa–Sa: 18.01.20–18.04.20
- Aktivitäten siehe Zusatzleistungen
- Flugzuschläge siehe Zusatzleistungen
- Charterflug Zürich–Kittilä–Zürich, samstags vom 21.12.19–07.03.20 mit Helvetic Airways, auf Anfrage
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage