Saariselkä – Wilderness Hotel Kieppi ab Zürich

Wilderness Hotel Kieppi & Kelo Lodge****

Das neu renovierte und im November 2025 wiedereröffnete Wilderness Hotel Kieppi vereint traditionellen lappländischen Stil mit modernen Annehmlichkeiten und bietet den idealen Ausgangspunkt für unvergessliche Erlebnisse im hohen Norden. Im Zentrum des charmanten Dorfes Saariselkä gelegen, lädt das Hotel zu authentischen Arktis-Abenteuern ein, mit der weiten Wildnis Lapplands direkt vor der Tür. Im hoteleigenen Restaurant erwarten Sie köstliche Speisen mit regionalem Charakter – kombiniert mit internationalen Klassikern und einer gemütlichen Atmosphäre.



Saariselkä ist bekannt für seine hervorragende Infrastruktur inmitten unberührter Natur.

Direkt vom Hotel aus erreichen Sie die nördlichste Skistation Europas mit ihren gut präparierten Pisten sowie über 200 km bestens gespurte Langlaufloipen, die in den atemberaubenden Urho-Kekkonen-Nationalpark führen.



Wer eine besonders ruhige und exklusive Auszeit sucht, findet diese in der Saariselkä Kelo Lodge – einem charmanten «Adults only» Boutiquehotel nur 500 Meter vom Hauptgebäude entfernt. Hier geniessen erwachsene Gäste stilvolle Zurückgezogenheit inmitten der arktischen Landschaft.



Unterkunftstypen

Für das Arrangement stehen folgende Zimmerkategorien zur Wahl:



Wilderness Doppelzimmer

25 m², Doppelbett oder zwei Einzelbetten, Bad mit Dusche und WC.

Stilvoll im arktischen Design eingerichtet – inspiriert von der Natur Lapplands. Ideal für Paare oder Alleinreisende.



Kieppi Superior Zimmer

30 m², Doppelbett, Schlafsofa, Bad mit Dusche und WC. Etwas mehr Raum und Komfort – mit geschmackvollem Wilderness-Flair für eine besonders gemütliche Atmosphäre.



Kelo Lodge – Boutiquezimmer

Eleganter Rückzugsort nur 500 m vom Haupthaus entfernt – mit Lounge, Sauna und Frühstücksbereich. Je Zimmer, ca. 30 m², Doppelbett, Bad mit Dusche/WC, ruhige Lage.

(Adults only)



Kieppi «Highlights of Lapland» - Kurztrip nach Lappland

Unser Arrangement beinhaltet die folgenden Ausflüge und arktischen Erlebnisse:



Husky-Safari (2 h)

Einer der Höhepunkte jeder Lapplandreise: Nach einer Einführung lenken Sie Ihr eigenes Huskygespann durch die verschneite Landschaft. Die Energie der Hunde und die Ruhe der Umgebung machen diese Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis.



Rentier-Tag mit dem Schneemobil (4 h)

Mit dem Schneemobil fahren Sie zur Rentierfarm, wo Sie Spannendes über die traditionelle Rentierhaltung erfahren.

Die Tiere dürfen gefüttert werden – ein authentischer Einblick in die samische Lebensweise.



Schneeschuh-Abenteuer (2.5 h)

Entdecken Sie die winterliche Stille Lapplands bei einer geführten Schneeschuhwanderung durch verschneite Wälder. Ihr Guide erzählt Interessantes über Natur und Tierwelt – ein echtes Naturerlebnis abseits der Wege.



Aurora Camp (2.5 h)

Im Schlitten geht es zum stimmungsvollen Aurora Camp, wo Sie bei Heissgetränken am Lagerfeuer auf das Nordlicht warten – mit etwas Glück tanzen die grünen Schleier am Himmel.



Aurora-Schneemobiltour (2.5 h)

Nachts fahren Sie mit dem Schneemobil hinaus in die Dunkelheit – auf der Suche nach der Aurora Borealis. Sobald sich die Lichter zeigen, halten Sie an und geniessen das Schauspiel inmitten der stillen Weite.