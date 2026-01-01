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Äkäslompolo - Blockhaushotel Ylläshumina ab Zürich

Einer unserer Favoriten in Lappland mit viel Charme und Winterromantik! Alle Hotelzimmer befi nden sich in separaten kleinen Gebäuden und sind gemütlich im lappländischen Blockhausstil eingerichtet. Ein persönlicher Service, eigene Ski- und Schneeschuhvermietung und vor allem ein Restaurant mit köstlichem Buff et-Abendessen sind weitere Vorteile des Hotels. Im kleinen
Dorf Äkäslompolo, im beliebten Ylläs-Skigebiet gelegen, erleben Sie Lappland-Ferien, welche keine Wünsche off en lassen.
Äkäslompolo - Blockhaushotel Ylläshumina ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Winterromantik garantiert
- Unterkunft in lappländischem Stil
- Köstliches Buffet Restaurant
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1-8. Tag Willkommen in Äkäslompolo

HOTEL YLLÄSHUMINA
Das persönliche Hotel am Dorfrand, am See gelegen, ist ideal für Langlaufferien. Hotelier Toivo
Quist, ein Langlaufprofi, gibt Ihnen gerne Tipps und Langlauf-Unterricht. Ein Skipflege-Service steht zur Verfügung und es gibt viele Skimodelle zu mieten.

Im Hauptgebäude befinden sich das sehr gute Restaurant und ein Pub, sowie eine gemütliche
Lobby mit Cheminée. Herrlich entspannen lässt es sich im «Arctic Spa». Die Sauna können Sie täglich und den Jacuzzi zweimal pro Woche nutzen.

Gemütliche Hotelzimmer *** im Blockhausstil, jedes mit Schlafraum mit 2 Einzelbetten, Küchenecke, Schlafgalerie (für Kinder), Bad mit Dusche/WC.

Pro Haus 4 Zimmer, je ein gemeinsamer Eingangsbereich mit Garderobe für zwei Zimmer.

Elegante Superior-Zimmer ****(*) mit Schlaf- und Wohnbereich, getrennt durch ein auf beiden Seiten offenes Cheminée, Küche, Bad mit Dusche/WC. Diese Zimmer sind besonders schön, in finnischem Design eingerichtet.

Moderne Suiten ****(*) mit Stube mit Stein-Cheminée, Kochecke, separates Schlafzimmer mit Doppelbett, Badezimmer mit Dusche, Badewanne und WC. Die Suiten sind hochwertig eingerichtet, mit finnischen Designmöbeln und -stoffen.

Ferienwohnungen in Doppelhäusern *** wurden 2019 frisch renoviert und bestehen aus einem Wohnzimmer mit Kochecke und Schwedenofen, 1 Schlafzimmer, Schlafgalerie mit 2 Betten, Sauna, Bad mit Dusche/WC.

Im Preis inbegriffen:
  • Linienflug Zürich–Helsinki–Kittilä retour oder samstags Zürich–Kittilä retour mit Finnair in O-Klasse
  • Flughafen-, Sicherheitstaxen & TZ (CHF 180.–)
  • Transfer Flughafen Kittilä–Hotel retour (40 Min./Weg)
  • 7 Übernachtungen im Hotelzimmer mit Dusche/WC, Frühstück oder in einer Ferienwohnung mit Dusche/WC, Sauna, Frühstück
  • Nutzung des «Arctic Spa»
  • Reisedokumentation
Im Preis nicht inbegriffen:
  • Annullierungskosten-Versicherung
Hinweise:
  • Aktivitäten siehe Seite 44
  • Flugzuschläge siehe Seite 62

Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage

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