Nangu – Boutique-Blockhaushotel ab Zürich

Wilderness Hotel Nangu****(*)

Das Wilderness Hotel Nangu, liegt etwa 30 km nördlich von Ivalo und dem Flughafen, idyllisch an den Ufern des Inari-Sees. Das Hotel bietet eine perfekte Mischung aus Komfort und Abenteuer, ideal für Naturliebhaber, die dem Alltag entfliehen möchten. Die einzigartige Blockhaus-Anlage besticht durch ihre romantische Atmosphäre und ihre malerischen Unterkunftstypen, darunter landestypische Blockhaussuiten in Doppelhäusern sowie diverse Nordlicht-Hütten.



Im gemütlichen Restaurant, das mit finnischem Design-Mobiliar ausgestattet ist, geniessen Sie lappländische Spezialitäten auf höchstem Niveau.

Die Küche verwendet frische, lokale Zutaten, um authentische und köstliche Gerichte zu kreieren, die Ihre Sinne verwöhnen.



Alle Unterkünfte sind geschmackvoll im lappländischen Stil eingerichtet und mit handverlesenen Möbeln und Dekorationen versehen. Jede Suite und Hütte bietet ein einzigartiges Ambiente, das die Kultur und die natürliche Schönheit Lapplands widerspiegelt.



Für Abenteuerlustige bietet das Wilderness Hotel Nangu eine Vielzahl an Aktivitäten, um die atemberaubende Umgebung zu erkunden.

Unternehmen Sie geführte Schneeschuhwanderungen, Hundeschlittenfahrten oder Schneemobiltouren, um die verschneite Landschaft zu entdecken.



Das Wilderness Hotel Nangu ist der ideale Ort für einen unvergesslichen Urlaub in der nordischen Wildnis, wo Luxus und Natur in perfektem Einklang stehen. Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre und lassen Sie sich von der atemberaubenden Landschaft und den erstklassigen Annehmlichkeiten verzaubern.



Unterkunftsytpen

Für das Arrangement stehen folgende Zimmerkategorien zur Wahl:



Wilderness Doppelzimmer

20 m², Doppelbett, Dusche/WC.

Gemütlich eingerichtet im lappländischen Stil.



Aurora Log Cabin

35 m², Wohn-Schlafraum mit Doppelbett, Dusche/WC, beheiztes Panoramaglasdach über dem Bett.



Panorama Log Cabin Blockhauszimmer

40 m², Wohn-Schlafraum, Kochecke, elektr. Cheminée, Dusche/WC, Sauna und Jacuzzi auf der Terrasse. Luxuriös eingerichtet, bieten diese Zimmer das gewisse Extra.



Winterabenteuer-Woche

Während Ihres Aufenthaltes erwarten Sie im Rahmen der «Winterabenteuer-Woche» eindrückliche Aktivitäten und Erlebnisse in der wunderschönen, abgeschiedenen Kulisse des Inari-Sees.

Folgende Aktivitäten sind im Arrangement enthalten:



Schneemobilsafari (4 h):

Fahrt auf dem Schneemobil durch verschneite Wälder und auf zugefrorenen Seen. Mittagessen in der Wildnis am Lagerfeuer.



Rentier & Husky Erlebnis mit Besuch im Sámi-Dorf (6 h)

Ein erlebnisreicher Tag beginnt mit der Fahrt ins Sámi-Dorf. Dort erwarten Sie Begegnungen mit Rentieren – inklusive Fütterung und spannenden Einblicken in die samische Kultur. Danach geht es auf Husky-Safari: Nach einer kurzen Einführung lenken Sie Ihr Gespann durch die verschneite Landschaft und über den zugefrorenen Inari-See.

Mittagessen inklusive.



Eisfischen mit dem Schneemobil (4 h):

Im Anhänger eines Schneemobils geht es auf den See, wo Sie Ihr Glück im arktischen Eisfischen versuchen können. Inklusive Mittagsrast am Lagerfeuer.



Schneeschuhwanderung (4 h):

Mit einem erfahrenen Guide erkunden Sie die Winterlandschaft und wandern auf Schneeschuhen über den gefrorenen See.



Skilanglauf (2 h):

Sie erhalten professionellen Skilanglauf-Unterricht und können anschliessend das Erlernte auf einer individuellen Langlauftour ausprobieren.



Aurora Camp (2.5 h):

Am Abend unternehmen Sie im Anhänger eines Schneemobils einen Ausflug auf eine Insel im See, wo Sie mit etwas Glück Nordlichter am Lagerfeuer bewundern können.



Aurora-Schneeschuhwanderung (2.5 h)

Nachts durch die verschneiten Wälder rund um den Inari-See wandern – ein stilles Abenteuer unter dem arktischen Himmel.

Am Camp geniessen Sie warme Getränke und hoffen auf das faszinierende Schauspiel der Nordlichter.



Aurora Schneemobilsafari (2.5 h):

Nächtliche Schneemobilsafari zu den besten Nordlicht-Aussichtspunkten rund um das Hotel. Durch die geringe Lichtemission gilt der Inari-See als idealer Nordlicht-Hotspot!



Für Sie exklusiv im Paket enthalten: Nordlichtalarm:

Auf Wunsch werden Sie benachrichtigt, sobald am Himmel die Aurora erscheint – für unvergessliche Momente unter Lapplands Sternen.



Tipp vom Spezialisten

Das Wilderness Hotel Nangu ist unser absoluter Favorit für Paare, welche die Wildnis Lapplands auf einem luxuriösen Niveau geniessen möchten. Das Adults-Only-Konzept garantiert Ruhe und romantische Stunden zu zweit, um Erinnerungen fürs Leben zu schaffen.