Lage und Anreise

Rovaniemi ist die Hauptstadt Lapplands und liegt direkt am Polarkreis – dort, wo der finnische Norden richtig beginnt. Die Anreise ist erfreulich unkompliziert: Die Stadt verfügt über einen eigenen Flughafen, und die Transfers zu den Unterkünften sind kurz. Oft stehen Sie bereits am Anreisetag mit beiden Füssen im Schnee. Das macht Rovaniemi zu einem der bequemsten Ausgangspunkte für Ferien in Lappland im Winter – ideal, wenn Sie lange Anfahrtswege vermeiden möchten oder mit Kindern unterwegs sind.

Winter-Erlebnisse rund um Rovaniemi

Rovaniemi ist eine perfekte Basis für die klassischen Wintersafaris. Mit einem Huskygespann gleiten Sie durch tief verschneite Wälder, auf einer Rentiersafari erleben Sie die Stille der Wildnis in gemächlichem Tempo, und wer es rasanter mag, steuert ein Schneemobil über zugefrorene Flüsse und Seen. Abends führen geführte Nordlicht-Ausflüge hinaus in die Dunkelheit, weg vom Licht der Stadt. Dazu kommen Schneeschuhwanderungen, Eisfischen und ein weitläufiges Loipennetz direkt vor der Stadt.

Santa Claus Village und Arktikum

Kein Ort ist so eng mit Weihnachten verbunden wie Rovaniemi. Im Santa Claus Village direkt am Polarkreis begegnen die Kinder dem Weihnachtsmann persönlich und überschreiten symbolisch die Polarkreislinie – ein Moment, den die Kleinen so schnell nicht vergessen. Kulturell lohnt sich das Arktikum-Museum: Hier erfahren Sie Spannendes über die Arktis, ihre Natur und die Menschen des Nordens. Beides eignet sich wunderbar für Tage, an denen Sie zwischen den Safaris eine Pause einlegen möchten.

Nordlichter und beste Reisezeit

Die Nordlicht-Saison dauert ungefähr von Ende August bis Anfang April, die besten Chancen haben Sie zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten. Da Rovaniemi direkt am Polarkreis liegt, sind die Tage im Hochwinter sehr kurz – dafür bleibt umso mehr Zeit für die Nordlichtjagd. Schneesicher ist die Region etwa von Dezember bis April. Wer Weihnachtsstimmung sucht, reist im Dezember; wer hellere Tage und beständige Schneeverhältnisse bevorzugt, wählt die Monate Februar bis April. Praktische Hinweise zu Klima, Kleidung und Einreise finden Sie in unseren Reiseinformationen.

Für wen sich Rovaniemi eignet

Rovaniemi passt zu Familien, die ihren Kindern die Begegnung mit dem Samichlaus ermöglichen möchten, ebenso wie zu Erstbesuchern, die Lappland bequem und mit grosser Ausflugsauswahl kennenlernen wollen. Die Stadt bietet Restaurants, Geschäfte und komfortable Hotels; wer es ruhiger mag, übernachtet etwas ausserhalb – zum Beispiel in einem gemütlichen Blockhaus oder in den Glasiglus im nahen Sinettä. Suchen Sie hingegen völlige Abgeschiedenheit, empfehlen unsere Spezialisten eher kleinere Orte weiter nördlich – gerne kombiniert mit ein paar Tagen in Rovaniemi zum Auftakt Ihrer Reise.