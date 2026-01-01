Knecht Reisegruppe Gütesiegel
skandinavien Reisen Gütesiegel
skandinavienreisen
Rovaniemi, Lappland

Rovaniemi Reisen vom Spezialisten

Rovaniemi &ndash; zu Besuch beim Weihnachtsmann am Polarkreis

Rovaniemi, die Hauptstadt von Finnisch Lappland, liegt mitten in der arktischen Wildnis von Nordfinnland. Monatelanger Winterzauber mit tiefverschneiten Schneelandschaften, Outdoor Abenteuer und Kultur treffen hier aufeinander. Einmal im Leben den richtigen Samichlaus zu treffen ist ein Traum vieler Kinder. Wenn Sie mit Ihrer Familie um die Weihnachtszeit nach Rovaniemi fahren, erfüllt sich dieser Herzenswunsch der Kleinen. Man kann hier sogar das Postamt des Weihnachtsmanns besuchen und seinen Liebsten zu Hause von dort eine Postkarte schicken.

Direkt am Polarkreis gelegen, sind Winterabenteuer in diesem nördlichen Teil Finnlands garantiert. Am klaren Nachthimmel zeigt sich in der kalten Jahreszeit oft Nordlicht, die mysteriöse Aurora Borealis.

Die Saison für Skifahrer und Langläufer ist hier besonders lang und dauert bis zu sechs Monate. Passionierte Skihasen wedeln hier bis weit in den Frühling hinein über die Pisten. Beliebt sind auch Hundeschlittentouren oder rasante Ausflüge mit Schneemobilen. Was immer Sie auf Ihrer Rovaniemi Reise unternehmen möchten, unsere Spezialisten kennen sich aus. Lassen Sie sich von uns Ihre Winter Wunschreise zusammenstellen. Dank des eigenen Flughafens und kurzer Transferzeiten stehen Sie zudem schon bald nach der Landung mitten im Wintergeschehen.

Und wenn Sie zwischen den Ausflügen etwas Kultur möchten, bringt Ihnen das Arktikum-Museum den hohen Norden und seine Menschen eindrücklich näher.

Lage und Anreise

Rovaniemi ist die Hauptstadt Lapplands und liegt direkt am Polarkreis – dort, wo der finnische Norden richtig beginnt. Die Anreise ist erfreulich unkompliziert: Die Stadt verfügt über einen eigenen Flughafen, und die Transfers zu den Unterkünften sind kurz. Oft stehen Sie bereits am Anreisetag mit beiden Füssen im Schnee. Das macht Rovaniemi zu einem der bequemsten Ausgangspunkte für Ferien in Lappland im Winter – ideal, wenn Sie lange Anfahrtswege vermeiden möchten oder mit Kindern unterwegs sind.

Winter-Erlebnisse rund um Rovaniemi

Rovaniemi ist eine perfekte Basis für die klassischen Wintersafaris. Mit einem Huskygespann gleiten Sie durch tief verschneite Wälder, auf einer Rentiersafari erleben Sie die Stille der Wildnis in gemächlichem Tempo, und wer es rasanter mag, steuert ein Schneemobil über zugefrorene Flüsse und Seen. Abends führen geführte Nordlicht-Ausflüge hinaus in die Dunkelheit, weg vom Licht der Stadt. Dazu kommen Schneeschuhwanderungen, Eisfischen und ein weitläufiges Loipennetz direkt vor der Stadt.

Santa Claus Village und Arktikum

Kein Ort ist so eng mit Weihnachten verbunden wie Rovaniemi. Im Santa Claus Village direkt am Polarkreis begegnen die Kinder dem Weihnachtsmann persönlich und überschreiten symbolisch die Polarkreislinie – ein Moment, den die Kleinen so schnell nicht vergessen. Kulturell lohnt sich das Arktikum-Museum: Hier erfahren Sie Spannendes über die Arktis, ihre Natur und die Menschen des Nordens. Beides eignet sich wunderbar für Tage, an denen Sie zwischen den Safaris eine Pause einlegen möchten.

Nordlichter und beste Reisezeit

Die Nordlicht-Saison dauert ungefähr von Ende August bis Anfang April, die besten Chancen haben Sie zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten. Da Rovaniemi direkt am Polarkreis liegt, sind die Tage im Hochwinter sehr kurz – dafür bleibt umso mehr Zeit für die Nordlichtjagd. Schneesicher ist die Region etwa von Dezember bis April. Wer Weihnachtsstimmung sucht, reist im Dezember; wer hellere Tage und beständige Schneeverhältnisse bevorzugt, wählt die Monate Februar bis April. Praktische Hinweise zu Klima, Kleidung und Einreise finden Sie in unseren Reiseinformationen.

Für wen sich Rovaniemi eignet

Rovaniemi passt zu Familien, die ihren Kindern die Begegnung mit dem Samichlaus ermöglichen möchten, ebenso wie zu Erstbesuchern, die Lappland bequem und mit grosser Ausflugsauswahl kennenlernen wollen. Die Stadt bietet Restaurants, Geschäfte und komfortable Hotels; wer es ruhiger mag, übernachtet etwas ausserhalb – zum Beispiel in einem gemütlichen Blockhaus oder in den Glasiglus im nahen Sinettä. Suchen Sie hingegen völlige Abgeschiedenheit, empfehlen unsere Spezialisten eher kleinere Orte weiter nördlich – gerne kombiniert mit ein paar Tagen in Rovaniemi zum Auftakt Ihrer Reise.

Rovaniemi

Weihnachtsstimmung in Nordfinnland

Der Weihnachtsmann ist in aller Welt unterwegs, aber sein Zuhause liegt in Rovaniemi. Wenn Sie in Ihren Lappland Ferien mit der Familie nach Rovaniemi reisen, wird Ihnen die bezaubernde Winterstimmung vor Weihnachten gefallen. Die Kinder können sich hier sogar mit dem richtigen Samichlaus zusammen fotografieren lassen. In Rovaniemi finden Sie eine gute Auswahl komfortabler Hotels, die Ihren Aufenthalt in Lappland angenehm werden lassen. Wenn Sie sich für Ihre Rovaniemi Ferien etwas Spezielles gönnen möchten, empfehlen wir Ihnen das fantastische Arctic Glass Igloos Hotel im nahegelegenen Sinettä.

Hier gibt es keine Hotelzimmer, anstelle schlafen Sie in glasüberdachten Iglus, die Ihnen die Möglichkeit bieten, unter dem prachtvollen winterlichen Sternenhimmel und dem Nordlicht zu schlafen. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, die Ihnen gerne Ihre massgeschneiderte Lappland Reise zusammenstellen werden.

Hotels mit Erlebnisfaktor

Die Hotels mitten auf dem Eis sorgen für Begeisterung und einen bleibenden Eindruck.

Reisen mit Kinder nach Lappland

Gerne stellen wir Ihnen wunderschöne Familienreisen nach Lappland zusammen.

Naturphänomen Nordlichter

Lassen Sie sich das Naturphänomen der Nordlichter nicht entgehen.

Rentiere in Lappland

Rentiere aus nächster Nähe bewundern und erleben.

Reisen für Langlauf-Fans

Erkunden Sie die einzigartige und unberührte Naturlandschaft Lapplands auf Skiern.

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen Reisetipps und Informationen für eine gelungene Reise nach Lappland.

Die Wintersaison in Rovaniemi ist lang: Schneesicher ist die Region etwa von Dezember bis April. Für Weihnachtsstimmung und den Besuch beim Weihnachtsmann eignet sich der Dezember am besten, während Februar bis April hellere Tage und beständige Schneeverhältnisse bieten. Nordlichter sind während der gesamten dunklen Jahreszeit möglich.

Ja, Rovaniemi liegt direkt am Polarkreis und ist ein guter Ausgangspunkt für Nordlicht-Ausflüge. Die Saison dauert ungefähr von Ende August bis Anfang April, mit den besten Chancen zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten. Geführte Touren bringen Sie abends weg vom Stadtlicht an dunkle Beobachtungsplätze.

Rovaniemi verfügt über einen eigenen Flughafen, was die Anreise besonders bequem macht. Die Transfers zu den Unterkünften sind kurz, sodass Sie rasch mitten im Wintergeschehen stehen. Unsere Spezialisten organisieren für Sie Flüge, Transfers und Unterkunft aus einer Hand.

Rovaniemi gilt als eines der familienfreundlichsten Winterziele Lapplands. Im Santa Claus Village treffen die Kinder den Weihnachtsmann persönlich, und viele Safaris – etwa mit Huskys oder Rentieren – sind auch für kleinere Kinder geeignet. Dank kurzer Transfers bleibt die Anreise entspannt.

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Skandinavien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren