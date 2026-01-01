Rovaniemi Reisen vom Spezialisten
Rovaniemi – zu Besuch beim Weihnachtsmann am Polarkreis
Lage und Anreise
Rovaniemi ist die Hauptstadt Lapplands und liegt direkt am Polarkreis – dort, wo der finnische Norden richtig beginnt. Die Anreise ist erfreulich unkompliziert: Die Stadt verfügt über einen eigenen Flughafen, und die Transfers zu den Unterkünften sind kurz. Oft stehen Sie bereits am Anreisetag mit beiden Füssen im Schnee. Das macht Rovaniemi zu einem der bequemsten Ausgangspunkte für Ferien in Lappland im Winter – ideal, wenn Sie lange Anfahrtswege vermeiden möchten oder mit Kindern unterwegs sind.
Winter-Erlebnisse rund um Rovaniemi
Rovaniemi ist eine perfekte Basis für die klassischen Wintersafaris. Mit einem Huskygespann gleiten Sie durch tief verschneite Wälder, auf einer Rentiersafari erleben Sie die Stille der Wildnis in gemächlichem Tempo, und wer es rasanter mag, steuert ein Schneemobil über zugefrorene Flüsse und Seen. Abends führen geführte Nordlicht-Ausflüge hinaus in die Dunkelheit, weg vom Licht der Stadt. Dazu kommen Schneeschuhwanderungen, Eisfischen und ein weitläufiges Loipennetz direkt vor der Stadt.
Santa Claus Village und Arktikum
Kein Ort ist so eng mit Weihnachten verbunden wie Rovaniemi. Im Santa Claus Village direkt am Polarkreis begegnen die Kinder dem Weihnachtsmann persönlich und überschreiten symbolisch die Polarkreislinie – ein Moment, den die Kleinen so schnell nicht vergessen. Kulturell lohnt sich das Arktikum-Museum: Hier erfahren Sie Spannendes über die Arktis, ihre Natur und die Menschen des Nordens. Beides eignet sich wunderbar für Tage, an denen Sie zwischen den Safaris eine Pause einlegen möchten.
Nordlichter und beste Reisezeit
Die Nordlicht-Saison dauert ungefähr von Ende August bis Anfang April, die besten Chancen haben Sie zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten. Da Rovaniemi direkt am Polarkreis liegt, sind die Tage im Hochwinter sehr kurz – dafür bleibt umso mehr Zeit für die Nordlichtjagd. Schneesicher ist die Region etwa von Dezember bis April. Wer Weihnachtsstimmung sucht, reist im Dezember; wer hellere Tage und beständige Schneeverhältnisse bevorzugt, wählt die Monate Februar bis April. Praktische Hinweise zu Klima, Kleidung und Einreise finden Sie in unseren Reiseinformationen.
Für wen sich Rovaniemi eignet
Rovaniemi passt zu Familien, die ihren Kindern die Begegnung mit dem Samichlaus ermöglichen möchten, ebenso wie zu Erstbesuchern, die Lappland bequem und mit grosser Ausflugsauswahl kennenlernen wollen. Die Stadt bietet Restaurants, Geschäfte und komfortable Hotels; wer es ruhiger mag, übernachtet etwas ausserhalb – zum Beispiel in einem gemütlichen Blockhaus oder in den Glasiglus im nahen Sinettä. Suchen Sie hingegen völlige Abgeschiedenheit, empfehlen unsere Spezialisten eher kleinere Orte weiter nördlich – gerne kombiniert mit ein paar Tagen in Rovaniemi zum Auftakt Ihrer Reise.
Rovaniemi
Weihnachtsstimmung in Nordfinnland
Der Weihnachtsmann ist in aller Welt unterwegs, aber sein Zuhause liegt in Rovaniemi. Wenn Sie in Ihren Lappland Ferien mit der Familie nach Rovaniemi reisen, wird Ihnen die bezaubernde Winterstimmung vor Weihnachten gefallen. Die Kinder können sich hier sogar mit dem richtigen Samichlaus zusammen fotografieren lassen. In Rovaniemi finden Sie eine gute Auswahl komfortabler Hotels, die Ihren Aufenthalt in Lappland angenehm werden lassen. Wenn Sie sich für Ihre Rovaniemi Ferien etwas Spezielles gönnen möchten, empfehlen wir Ihnen das fantastische Arctic Glass Igloos Hotel im nahegelegenen Sinettä.
Hier gibt es keine Hotelzimmer, anstelle schlafen Sie in glasüberdachten Iglus, die Ihnen die Möglichkeit bieten, unter dem prachtvollen winterlichen Sternenhimmel und dem Nordlicht zu schlafen. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, die Ihnen gerne Ihre massgeschneiderte Lappland Reise zusammenstellen werden.
Hotels mit Erlebnisfaktor
Die Hotels mitten auf dem Eis sorgen für Begeisterung und einen bleibenden Eindruck.
Reisen mit Kinder nach Lappland
Gerne stellen wir Ihnen wunderschöne Familienreisen nach Lappland zusammen.
Die Wintersaison in Rovaniemi ist lang: Schneesicher ist die Region etwa von Dezember bis April. Für Weihnachtsstimmung und den Besuch beim Weihnachtsmann eignet sich der Dezember am besten, während Februar bis April hellere Tage und beständige Schneeverhältnisse bieten. Nordlichter sind während der gesamten dunklen Jahreszeit möglich.
Ja, Rovaniemi liegt direkt am Polarkreis und ist ein guter Ausgangspunkt für Nordlicht-Ausflüge. Die Saison dauert ungefähr von Ende August bis Anfang April, mit den besten Chancen zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten. Geführte Touren bringen Sie abends weg vom Stadtlicht an dunkle Beobachtungsplätze.
Rovaniemi verfügt über einen eigenen Flughafen, was die Anreise besonders bequem macht. Die Transfers zu den Unterkünften sind kurz, sodass Sie rasch mitten im Wintergeschehen stehen. Unsere Spezialisten organisieren für Sie Flüge, Transfers und Unterkunft aus einer Hand.
Rovaniemi gilt als eines der familienfreundlichsten Winterziele Lapplands. Im Santa Claus Village treffen die Kinder den Weihnachtsmann persönlich, und viele Safaris – etwa mit Huskys oder Rentieren – sind auch für kleinere Kinder geeignet. Dank kurzer Transfers bleibt die Anreise entspannt.
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Skandinavien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen