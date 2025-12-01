Inari – Wilderness Hotel Juutua ab Zürich

Wilderness Hotel Juutua****

Das stilvolle Wilderness Hotel Juutua liegt im Herzen von Inari, direkt am Juutua-Fluss, einem der bekanntesten Lachsflüsse Finnlands. Als erste Unterkunft im Ort blickt das Haus auf eine lange Geschichte zurück und verbindet heute zeitgemässen Komfort mit nordischer Atmosphäre und samischer Kultur. Die eleganten Zimmer und Suiten sind im modernen skandinavischen Stil eingerichtet. Das hauseigene Restaurant «Aanaar» ist mehrfach ausgezeichnet und bekannt für seine kreative, lokal inspirierte Gourmetküche.



Hier erleben Gäste unvergessliche Aktivitäten wie Schneeschuhwanderungen, Nordlicht-Touren, Rentierbesuche oder Husky-Safaris.

Die zentrale Lage macht das Juutua zum idealen Ausgangspunkt, um die Region rund um den Inari-See und kulturelle Highlights wie das Sámi-Museum Siida oder das Kulturzentrum Sajos zu entdecken. Wer stilvolle Erholung und authentisches Lappland sucht, ist hier genau richtig.



Unterkunftstypen

Für das Arrangement stehen folgende Zimmerkategorien zur Wahl:



Wilderness Doppelzimmer

Gemütlich und stilvoll, ca. 15-20 m², Doppelbett, modernes Bad mit Dusche/WC. Nordisches Design mit warmen Holzelementen.



Arctic Premium Zimmer

Helles, modernes Zimmer mit Doppelbett, ca. 25 m², stilvolles Bad mit Dusche/WC.



Juutua Suite

Grosszügige Suite ca. 44 m² mit Blick auf den Fluss, Schlafzimmer mit Wohnbereich mit Sofa, Panoramafenstern, Bad mit Dusche/WC und privater Sauna.



Juutua «Frozen Delights» – Lappland von seiner köstlichen Seite

Während Ihres Aufenthaltes erwarten Sie im Rahmen des Pakets «Juutua Frozen Delights» eindrückliche Aktivitäten und Erlebnisse in der wunderschönen Kulisse des Inari-Sees.

Folgende Aktivitäten und Erlebnisse sind im Arrangement enthalten:



Schneemobil-Abenteuer (4 h)

Nach einer kurzen Einweisung fahren Sie mit dem Schneemobil durch verschneite Landschaften – ein echtes Winter-Highlight.



Begegnung mit Rentieren (2 h)

Treffen Sie einen lokalen Rentierhirten und lernen Sie seine Tiere und Traditionen kennen – authentisch und eindrucksvoll.



Husky-Safari (3 h, inkl. 45–60 Min. Fahrt)

Spüren Sie die Energie der Huskys, wenn Sie Ihren Schlitten durch die weisse Weite Lapplands lenken.



Eisfischen mit Schneemobilschlitten (3 h)

Mit dem Schlitten geht’s aufs Eis und Sie lernen die traditionelle finnische Art des Angelns kennen und die Stille zu geniessen.



Winterwanderung zum Jäniskoski (2 h)

Ein geführter Spaziergang durch die Winterlandschaft zum Jäniskoski-Strom – ruhig, naturverbunden und inspirierend.



Aurora Camp (2.5 h)

Bequem im Anhänger eines Mororschlittens fahren Sie zum Camp, wo Sie mit Heissgetränken am Feuer auf die Nordlichter warten – ein Abend voller Magie.



Aurora-Schneeschuhwanderung (2.5 h)

Mit Schneeschuhen durch die stille Nacht – auf der Suche nach den tanzenden Lichtern am arktischen Himmel.



Sauna-Erlebnis mit Jacuzzi (1.5 h)

Entspannen Sie wie die Finnen: in einer klassischen Sauna mit Blick über den Fluss und direktem Zugang zum warmen Jacuzzi (Aussen-Whirlpool) unter dem Winterhimmel.



Für Sie exklusiv im Paket enthalten: 5-Gänge-Dinner im Restaurant «Aanaar»:

An einem Abend erwartet Sie ein kulinarischer Höhepunkt im Restaurant Aanar. Regional, raffiniert und ausgezeichnet – serviert in stilvollem Ambiente mit Flussblick.