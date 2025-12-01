Inari – Wilderness Hotel Inari ab Zürich

Wilderness Hotel Inari****

Das Wilderness Hotel Inari, eine charmante Hotelanlage im urigen, lappländischen Blockhausstil, liegt etwa 3 km vom Dorfkern Inaris entfernt, idyllisch direkt am Ufer des zugefrorenen Inari-Sees. Diese kleine Anlage bietet eine perfekte Mischung aus rustikalem Charme und modernem Komfort. Die Anlage besteht aus drei Gebäuden mit gemütlichen Zimmern, traditionellen Blockhäusern, gemütlichen «Arctic Chalets» und speziellen Nordlicht-Hütten, den «Aurora Cabins». Diese bieten ein einzigartiges Erlebnis, da Sie das spektakuläre Nordlicht direkt von Ihrem Bett aus beobachten können.

Das Restaurant des Wilderness Hotel Inari bietet köstliche lappländische Spezialitäten und einen wunderbaren Blick auf den verschneiten Inari-See.



Das Wilderness Hotel Inari ist der perfekte Ort, um dem Alltag zu entfliehen und die Schönheit der lappländischen Winterlandschaft zu erleben. Lassen Sie sich von der magischen Atmosphäre und den erstklassigen Annehmlichkeiten verzaubern und geniessen Sie einen unvergesslichen Winteraufenthalt in Finnland.



Unterkunftstypen

Für das Arrangement stehen folgende Zimmerkategorien zur Wahl:



Wilderness Doppelzimmer

Gemütlich im lappländischen Stil eingerichtet, 30 m², Doppelbett, Bad mit Dusche/WC.



Arctic Chalet

44 m², gemütlicher Wohnraum mit skandinavischen Designelementen mit Ausziehcouch, elektr.

Cheminée und Panoramafenster, sep. Schlafzimmer mit Doppelbett, Bad mit Dusche/WC und Sauna.



Aurora Cabin

34 m², Doppelbett, Dusche/WC, Panoramaglasdach über dem Bett. Weitere Zimmerkategorien, wie Blockhäuser für 3-4 Personen, auf Anfrage.



Winterabenteuer-Woche

Während Ihres Aufenthaltes erwarten Sie im Rahmen der «Winterabenteuer-Woche» eindrückliche Aktivitäten und Erlebnisse in der wunderschönen, Kulisse des Inari-Sees. Folgende Aktivitäten sind im Arrangement enthalten:



Schneemobil-Abenteuer (4 h)

Ein Tag voller Action und Natur pur: Nach einer Einweisung in die Handhabung des Schneemobils geht es mit Ihrem Guide hinaus in die tief verschneite Wildnis.

Erleben Sie das atemberaubende Gefühl, durch das weisse Winterwunderland zu gleiten. Unterwegs geniessen Sie ein herzhaftes Outdoor-Mittagessen am offenen Feuer.



Begegnung mit Rentieren (2 h)

Ein unvergesslicher Besuch auf einer Rentierfarm: Treffen Sie einen einheimischen Rentierhirten und erfahren Sie Spannendes über die Traditionen und das Leben im Einklang mit der Natur. Diese Tour erfolgt bequem mit Transfers.



Husky-Safari (3 h)

Ein echtes Lappland-Highlight!

Nach einer kurzen Einführung lenken Sie selbst ein Huskygespann durch die traumhafte Winterlandschaft. Spüren Sie die Energie der Hunde vor dem Start – und geniessen Sie die friedliche Stille, sobald sie laufen. Ein Besuch der Huskyfarm rundet das Erlebnis ab.



Schneeschuh-Abenteuer (4 h)

Erleben Sie die Ruhe der Natur auf leisen Sohlen. Bei dieser geführten Schneeschuhwanderung tauchen Sie ein in die Magie des arktischen Waldes.

Am Lagerfeuer gibt es ein warmes Mittagessen und Heissgetränke. Ideal für Naturfreunde und Fotografen!



Besuch im Siida-Museum (2 h)

Im Herzen von Inari liegt das Siida – ein modernes Sámi-Museum und Naturzentrum. Erfahren Sie mehr über die Kultur des indigenen Volkes sowie über die Flora und Fauna Nordlapplands. Im Shop finden Sie hochwertige, handgefertigte Souvenirs.



Eisfischen mit Schneemobilschlitten (3 h)

Ein echtes finnisches Wintererlebnis!

Mit dem Schneemobilschlitten fahren Sie zu einem abgelegenen See. Dort bohren Sie Ihr eigenes Loch ins Eis – und versuchen Ihr Angelglück. Zur Stärkung gibt es ein rustikales Mittagessen am Lagerfeuer.



Aurora-Schneeschuhwanderung (2.5 h)

Unter dem Sternenhimmel wandern Sie mit Schneeschuhen durch stille Wälder – auf dem Weg zu einem perfekten Nordlichtspot. Begleitet vom Licht des Mondes und mit etwas Glück, tanzenden «Auroras».

Am Lagerfeuer warten Heissgetränke und eine einmalige Stimmung.



Aurora-Camp (2.5 h)

Bequem im Schlitten, gezogen vom Schneemobil, fahren Sie zu einem abgelegenen Camp. Dort geniessen Sie die klare Nacht, das knisternde Feuer und vielleicht – den Tanz der Aurora am Himmel. Heissgetränke inklusive.



Aurora-Schneemobiltour (2.5 h)

Ein Abenteuer bei Nacht: Mit dem Schneemobil fahren Sie in die Dunkelheit, auf der Suche nach einem perfekten Beobachtungsort.

Wenn sich die Aurora zeigt, halten Sie an und bestaunen das Naturschauspiel. Warme Getränke sorgen für Gemütlichkeit.



Aurora-Workshop (1 h)

Erleben Sie das faszinierende Phänomen der Aurora und entdecken Sie spannende Hintergrundinformationen – leicht verständlich erklärt von erfahrenen Fachleuten. Bringen Sie Ihre Kamera mit: Vor Ort gibt es hilfreiche Tipps für die passenden Einstellungen und stimmungsvolle Aurora-Fotos.



Tipp vom Spezialisten

In Inari spüren Sie die Seele Lapplands – hier wird die Kultur der Sámi, des indigenen Volkes des Nordens, lebendig wie kaum irgendwo sonst.

Begegnen Sie Sámi in ihrer traditionellen Tracht, lauschen Sie ihren Geschichten, besuchen Sie das bewegende Sámi-Museum und das Sámi-Parlament. Bei einem Besuch auf einer Rentierfarm erleben Sie ihre tiefe Verbundenheit zur Natur und die uralten Traditionen hautnah.