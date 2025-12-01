Saariselkä – Wilderness Hotel Muotka ab Zürich

Wilderness Hotel Muotka****

Die kleine und gemütliche Wildnis-Lodge liegt ca. 40 km südlich des Flughafens von Ivalo und ca. 13 km südlich des Dorfes Saariselkä. Die Lage mitten in der Natur, direkt am Rand des Urho-Kekkonen-Nationalparks, ermöglicht viele winterliche Erlebnisse direkt ab der Haustür – von Schneeschuhwanderungen über Husky-Safaris bis zur nächtlichen Nordlichtbeobachtung.



Nach einem aktiven Tag in der arktischen Landschaft geniessen Sie am Abend die wohltuende Ruhe, die persönliche Atmosphäre und das gute, regional inspirierte Essen.

Die Lodge ist bekannt für ihre herzliche Gastfreundschaft und die gelungene Kombination aus rustikalem Charme und modernem Komfort.



Im Hauptgebäude befinden sich die Rezeption und das stimmungsvolle Restaurant mit gemütlicher Sitzecke am Kamin, eine elektrische Sauna sowie eine separate, traditionelle finnische Rauchsauna zur Entspannung. Auf dem weitläufigen Gelände rund um das Haupthaus liegen die verschiedenen Unterkunftstypen – darunter Aurora Cabins mit Glasdach, Blockhäuser mit privater Sauna sowie heimelige Hotelzimmer.

Alle Zimmer und Blockhäuser der Anlage sind mit viel Holz, warmen Farben und liebevollen lappländischen Details eingerichtet – perfekt für einen behaglichen Aufenthalt mitten im Winterwunderland.



Unterkunftstypen

Für das Arrangement stehen folgende Zimmerkategorien zur Wahl:



Wilderness Doppelzimmer

Im lappländischen Stil eingerichtet, 25 m² mit Dusche und WC.



Panorama Log Cabin

Gemütliches Blockhaus mit stilvollem Interieur, ca. 42 m², Wohn-Schlafraum mit Doppelbett, Sofa, Cheminée und Panoramafenster, Bad mit Dusche/WC und Sauna.



Aurora Cabin

35 m², Doppelbett, Bad mit Dusche/WC und Sauna, Glasdach über dem Bett.

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage.



Winterabenteuer-Woche

Während Ihres Aufenthaltes erwarten Sie im Rahmen der «Winterabenteuer-Woche» eindrückliche Aktivitäten und Erlebnisse in der wunderschönen, Kulisse des Urho-Kekkonen Nationalparks. Folgende Aktivitäten sind im Arrangement enthalten:



Schneemobil-Abenteuer (4 h)

Nach einer gründlichen Einweisung fahren Sie mit dem Schneemobil durch verschneite Wälder und über zugefrorene Seen – ein spannender Mix aus Geschwindigkeit, Natur und Weite. Perfekt für alle, die Lappland aktiv entdecken möchten.



Rentier-Erlebnis per Schneemobil (4 h)

Mit dem Schneemobil geht es zur Rentierfarm, wo Sie mehr über das traditionelle Leben der Sámi und ihrer Tiere erfahren.

Sie dürfen die Rentiere füttern und erhalten faszinierende Einblicke in die jahrhundertealte Rentierkultur des Nordens.



Husky-Safari (3 h, inkl. 45–60 Min. Fahrt)

Nach einer kurzen Einführung lenken Sie Ihr eigenes Hundegespann durch die winterliche Landschaft. Die Energie der Huskys, die Stille der Natur und die Weite der Umgebung machen diese Tour zu einem echten Highlight.



Schneeschuh-Abenteuer (2.5 h)

Erleben Sie die Stille Lapplands bei einer geführten Schneeschuhwanderung durch verschneite Wälder und über sanfte Hügel.

Ihr Guide vermittelt Wissenswertes über Natur, Tierwelt und das Leben in der Arktis.



Langlauf-Erlebnis (2 h)

Langlaufen gehört zur finnischen Tradition. Nach einer Einführung geht es auf eine entspannte Tour durch die verschneite Umgebung. Ideal auch für Einsteiger – inklusive Ausrüstung.



Aurora Camp (2.5 h)

Im Schlitten geht es zum abgelegenen Aurora-Camp. Dort geniessen Sie warme Getränke am Lagerfeuer – und mit etwas Glück das faszinierende Schauspiel der Nordlichter, fernab von jeder Lichtquelle.



Aurora-Jagd mit dem Auto (2.5 h)

Mit dem Minibus fahren Sie in einer kleinen Gruppen zu den besten Spots für die Nordlichtbeobachtung.

Der Guide kennt die Wetterverhältnisse genau und bringt Sie dorthin, wo die Chancen auf das Nordlicht am höchsten sind.



Aurora-Schneeschuhwanderung (2.5 h)

Nachts mit Schneeschuhen durch die stille Winterlandschaft wandern – eine stimmungsvolle Tour unter dem Sternenhimmel. Und mit etwas Glück: Aurora Borealis live über Ihnen am Himmel.



Tipp vom Spezialisten

Unser Ausflugstipp für Saariselkä: Das Kaunispää Fjell. Dieser Berg bietet einen atemberaubenden Panoramablick über die umliegende winterliche Landschaft und ist weniger bekannt als einige der anderen Sehenswürdigkeiten in der Region.