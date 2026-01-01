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Levi, Lappland

Levi Reisen vom Spezialisten

Zu Besuch im Schneesportmekka Finnlands

Sind Sie Naturliebhaber und fahren gerne Ski? Dann ist Levi im hohen Norden Finnlands wie geschaffen für Sie. Levi wurde wegen seiner beinahe unbeschränkten Wintersportmöglichkeiten und der tollen Infrastruktur mit Shops, Unterhaltungsmöglichkeiten und einer tollen Auswahl erstklassiger Hotels und moderner Apartments mehrfach zum besten Skigebiet Finnlands gewählt. Neben Snowboarden, Skifahren oder Langlauf können Sie zum Beispiel zu Winterwanderungen oder auf eine Schneeschuhtour aufbrechen. In der Umgebung von Levi haben Sie die Möglichkeit, die traditionelle Rentier-Zucht kennenzulernen.

Besuchen Sie eine Rentierfarm und lernen Sie das tierische Wahrzeichen Lapplands aus nächster Nähe kennen. Gerne zeigen Ihnen unsere Spezialisten Varianten für Ihre Levi Reise auf.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Levi – Pistenvielfalt im hohen Norden Finnlands

Ihre Lappland Reise kann gemütlich, entspannt oder von morgens früh bis abends spät aktiv sein. Wintersportler kommen in Levi auf ihre Rechnung, denn dieses mehrfach preisgekrönte Skiresort bietet alles was das Sportlerherz begehrt. Aber auch wer Ruhe und Entspannung sucht, wird sich hier wohlfühlen. Spaziergänge durch stille, tiefverschneite Winterlandschaften bieten Entspannung pur. In der Region von Levi stehen Ihnen auch urige Blockhütten zur Auswahl. Diese authentisch finnische Unterkunftsart begeistert Reisende wie Einheimische.

Da die Finnen ihre Sauna über alles lieben, sind viele der Blockhäuser nicht nur gemütlich ausgestattet, sie verfügen meist über eine Sauna. Mieten Sie für sich und Ihre Familie ein solches Blockhaus und buchen Sie einen Mietwagen, damit Sie die wundervolle Winterregion in Ihrem eigenen Tempo erkunden können. Auch wenn Sie mit Kindern unterwegs sind finden unsere Spezialisten das richtige Angebot für Sie. Gerne unterbreiten wir Ihnen eine unverbindliche Offerte.

Hotels mit Erlebnisfaktor

Die Hotels mitten auf dem Eis sorgen für Begeisterung und einen bleibenden Eindruck.

Reisen mit Kinder nach Lappland

Gerne stellen wir Ihnen wunderschöne Familienreisen nach Lappland zusammen.

Naturphänomen Nordlichter

Lassen Sie sich das Naturphänomen der Nordlichter nicht entgehen.

Rentiere in Lappland

Rentiere aus nächster Nähe bewundern und erleben.

Reisen für Langlauf-Fans

Erkunden Sie die einzigartige und unberührte Naturlandschaft Lapplands auf Skiern.

Reiseinformationen

Hier finden Sie alle wichtigen Reisetipps und Informationen für eine gelungene Reise nach Lappland.

Kataloge

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