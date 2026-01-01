Levi Reisen vom Spezialisten
Zu Besuch im Schneesportmekka Finnlands
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Levi – Pistenvielfalt im hohen Norden Finnlands
Ihre Lappland Reise kann gemütlich, entspannt oder von morgens früh bis abends spät aktiv sein. Wintersportler kommen in Levi auf ihre Rechnung, denn dieses mehrfach preisgekrönte Skiresort bietet alles was das Sportlerherz begehrt. Aber auch wer Ruhe und Entspannung sucht, wird sich hier wohlfühlen. Spaziergänge durch stille, tiefverschneite Winterlandschaften bieten Entspannung pur. In der Region von Levi stehen Ihnen auch urige Blockhütten zur Auswahl. Diese authentisch finnische Unterkunftsart begeistert Reisende wie Einheimische.
Da die Finnen ihre Sauna über alles lieben, sind viele der Blockhäuser nicht nur gemütlich ausgestattet, sie verfügen meist über eine Sauna. Mieten Sie für sich und Ihre Familie ein solches Blockhaus und buchen Sie einen Mietwagen, damit Sie die wundervolle Winterregion in Ihrem eigenen Tempo erkunden können. Auch wenn Sie mit Kindern unterwegs sind finden unsere Spezialisten das richtige Angebot für Sie. Gerne unterbreiten wir Ihnen eine unverbindliche Offerte.
Hotels mit Erlebnisfaktor
Die Hotels mitten auf dem Eis sorgen für Begeisterung und einen bleibenden Eindruck.
Reisen mit Kinder nach Lappland
Gerne stellen wir Ihnen wunderschöne Familienreisen nach Lappland zusammen.
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