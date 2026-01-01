Lage und Anreise: beim Ort Sirkka in der Gemeinde Kittilä

Levi liegt im Nordwesten des finnischen Lapplands beim Ort Sirkka in der Gemeinde Kittilä – deutlich nördlich des Polarkreises und dank dem nahen Flughafen Kittilä dennoch bequem erreichbar. Ab der Schweiz reisen Sie in der Regel mit Umsteigen in Helsinki an; der Transfer vom Flughafen zur Unterkunft ist danach kurz, sodass selbst bei einer Ferienwoche viel Zeit vor Ort bleibt. Was Sie zu Klima, Ausrüstung und Einreise wissen sollten, haben wir in unseren Reiseinformationen zusammengefasst.

Winter-Erlebnisse: von der Piste bis zur Schneemobilsafari

Als grösstes Skigebiet Finnlands bietet Levi diverse Pisten für alle Könnerstufen – vom breiten Übungshang bis zur sportlichen Abfahrt. Dazu kommt ein Winterangebot, das weit über das Skifahren hinausgeht: Auf einer Hundeschlittentour steuern Sie Ihr eigenes Gespann durch verschneite Wälder, auf der Schneemobilsafari erkunden Sie die Fjells rund um den Ort, und beim Besuch auf einer Rentierfarm erleben Sie die Kultur Lapplands hautnah. Schneeschuhwanderungen, Eisfischen und Saunagänge runden das Programm ab. Weil die Aktivitäten ab dem kompakten Zentrum organisiert werden, lassen sich Pistentage und Safaris unkompliziert kombinieren.

Nordlichter und beste Reisezeit

Levi liegt nördlich des Polarkreises und damit mitten in der Zone, in der Polarlichter regelmässig zu sehen sind. Die Saison für Nordlichter dauert etwa von Ende August bis Anfang April; die besten Chancen haben Sie zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten – idealerweise etwas ausserhalb der Ortsbeleuchtung. Im Hochwinter sorgt die Polarnacht für lange Dunkelheit und ein besonderes blaues Dämmerlicht.

Schneesicher ist Lappland etwa von Dezember bis April, die Skisaison in Levi dauert je nach Bedingungen von Ende Oktober bis Anfang Mai. Wer Pistenspass, Tageslicht und Nordlichtchancen verbinden möchte, wählt am besten Februar oder März.

Grösstes Skigebiet Finnlands – kurze Wege im Winterdorf

Sirkka ist ein richtiges Winterdorf: Unterkünfte, Restaurants, Verleihstationen und das Kurbad liegen nahe beieinander, viele Lifte erreichen Sie zu Fuss. Das macht den Ferienalltag angenehm unkompliziert – gerade mit Kindern oder wenn Sie ohne Mietwagen unterwegs sind. Gleichzeitig verteilen sich die Abfahrten auf mehrere Seiten des Levi-Fjells, sodass auf den Pisten genügend Platz bleibt.

Für wen eignet sich Levi?

Levi passt zu Ihnen, wenn Sie Winterferien mit Komfort und Auswahl schätzen: Familien profitieren von Apartments, sanften Übungshängen und kurzen Distanzen, sportliche Skifahrerinnen und Skifahrer von der Vielfalt des grössten Skigebiets Finnlands, Aktivferien-Fans vom breiten Angebot an Husky- und Schneemobilsafaris. Auch für Erstbesucher Lapplands ist Levi ideal, weil Anreise und Organisation so einfach sind. Wer dagegen vor allem Abgeschiedenheit und Stille sucht, ist in einem kleineren Ort oder einem abgelegenen Blockhaus besser aufgehoben – wir beraten Sie gerne, welche Variante zu Ihren Ferien passt.