Levi Ferien vom Spezialisten
Unlimitiertes Wintervergnügen
Lage und Anreise: beim Ort Sirkka in der Gemeinde Kittilä
Levi liegt im Nordwesten des finnischen Lapplands beim Ort Sirkka in der Gemeinde Kittilä – deutlich nördlich des Polarkreises und dank dem nahen Flughafen Kittilä dennoch bequem erreichbar. Ab der Schweiz reisen Sie in der Regel mit Umsteigen in Helsinki an; der Transfer vom Flughafen zur Unterkunft ist danach kurz, sodass selbst bei einer Ferienwoche viel Zeit vor Ort bleibt. Was Sie zu Klima, Ausrüstung und Einreise wissen sollten, haben wir in unseren Reiseinformationen zusammengefasst.
Winter-Erlebnisse: von der Piste bis zur Schneemobilsafari
Als grösstes Skigebiet Finnlands bietet Levi diverse Pisten für alle Könnerstufen – vom breiten Übungshang bis zur sportlichen Abfahrt. Dazu kommt ein Winterangebot, das weit über das Skifahren hinausgeht: Auf einer Hundeschlittentour steuern Sie Ihr eigenes Gespann durch verschneite Wälder, auf der Schneemobilsafari erkunden Sie die Fjells rund um den Ort, und beim Besuch auf einer Rentierfarm erleben Sie die Kultur Lapplands hautnah. Schneeschuhwanderungen, Eisfischen und Saunagänge runden das Programm ab. Weil die Aktivitäten ab dem kompakten Zentrum organisiert werden, lassen sich Pistentage und Safaris unkompliziert kombinieren.
Nordlichter und beste Reisezeit
Levi liegt nördlich des Polarkreises und damit mitten in der Zone, in der Polarlichter regelmässig zu sehen sind. Die Saison für Nordlichter dauert etwa von Ende August bis Anfang April; die besten Chancen haben Sie zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten – idealerweise etwas ausserhalb der Ortsbeleuchtung. Im Hochwinter sorgt die Polarnacht für lange Dunkelheit und ein besonderes blaues Dämmerlicht.
Schneesicher ist Lappland etwa von Dezember bis April, die Skisaison in Levi dauert je nach Bedingungen von Ende Oktober bis Anfang Mai. Wer Pistenspass, Tageslicht und Nordlichtchancen verbinden möchte, wählt am besten Februar oder März.
Grösstes Skigebiet Finnlands – kurze Wege im Winterdorf
Sirkka ist ein richtiges Winterdorf: Unterkünfte, Restaurants, Verleihstationen und das Kurbad liegen nahe beieinander, viele Lifte erreichen Sie zu Fuss. Das macht den Ferienalltag angenehm unkompliziert – gerade mit Kindern oder wenn Sie ohne Mietwagen unterwegs sind. Gleichzeitig verteilen sich die Abfahrten auf mehrere Seiten des Levi-Fjells, sodass auf den Pisten genügend Platz bleibt.
Für wen eignet sich Levi?
Levi passt zu Ihnen, wenn Sie Winterferien mit Komfort und Auswahl schätzen: Familien profitieren von Apartments, sanften Übungshängen und kurzen Distanzen, sportliche Skifahrerinnen und Skifahrer von der Vielfalt des grössten Skigebiets Finnlands, Aktivferien-Fans vom breiten Angebot an Husky- und Schneemobilsafaris. Auch für Erstbesucher Lapplands ist Levi ideal, weil Anreise und Organisation so einfach sind. Wer dagegen vor allem Abgeschiedenheit und Stille sucht, ist in einem kleineren Ort oder einem abgelegenen Blockhaus besser aufgehoben – wir beraten Sie gerne, welche Variante zu Ihren Ferien passt.
Hotels mit Erlebnisfaktor
Die Hotels mitten auf dem Eis sorgen für Begeisterung und einen bleibenden Eindruck.
Reisen mit Kinder nach Lappland
Gerne stellen wir Ihnen wunderschöne Familienreisen nach Lappland zusammen.
Der Flughafen Kittilä liegt ganz in der Nähe des Skigebiets; ab der Schweiz fliegen Sie in der Regel mit Umsteigen in Helsinki. Der Transfer vom Flughafen zur Unterkunft ist kurz, ein Mietwagen ist für reine Skiferien nicht zwingend nötig. So stehen Sie schon wenige Stunden nach dem Abflug mitten im Winter Lapplands.
Ja, Levi liegt nördlich des Polarkreises im Nordlichtgürtel. Die Saison dauert etwa von Ende August bis Anfang April, die besten Chancen bestehen zwischen September und März in klaren, dunklen Nächten. Für die Beobachtung lohnt es sich, das beleuchtete Zentrum kurz zu verlassen oder eine geführte Tour zu buchen.
Sehr gut sogar: Das kompakte Zentrum, moderne Apartments und sanfte Übungshänge machen den Ferienalltag einfach. Dazu kommen kinderfreundliche Erlebnisse wie Rentier- und Huskybesuche oder kurze Schneemobiltouren für die ganze Familie. Besonders im Dezember ist Levi bei Familien beliebt, wenn Schnee die weisse Weihnacht meist garantiert.
Die Skisaison dauert je nach Bedingungen von etwa Ende Oktober bis Anfang Mai, schneesicher ist es vor allem von Dezember bis April. Der Dezember punktet mit Polarnacht-Stimmung und Weihnachtszauber, Februar und März verbinden längere Tage mit guten Pisten- und Nordlichtbedingungen. Für Herbst-Wanderungen ist Levi ebenfalls ein beliebtes Ziel.
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