Saariselkä – Wilderness Hotel Saariselkä ab Zürich

Wilderness Hotel Saariselkä****(*)

Erleben Sie die perfekte Verbindung von stilvollem Komfort und unberührter Natur in Finnisch-Lappland. Das vollständig neu gebaute Premium Resort öffnet im Dezember 2025 seine Türen und vereint moderne Architektur mit traditionellen Elementen – inmitten der weiten, stillen Landschaft Nordlapplands. Umgeben von verschneiten Wäldern, Fjell-Hügeln und dem angrenzenden Urho-Kekkonen-Nationalpark erwartet Sie eine exklusive Anlage mit hochwertiger Ausstattung, persönlichem Service und direktem Zugang zu Wintererlebnissen der besonderen Art – darunter Schneeschuhwanderungen, Husky- und Schneemobiltouren sowie Nordlichtprogrammen.



Nur wenige Kilometer entfernt liegt das charmante Dorf Saariselkä – ein idealer Ort für alle, die Wildnis und Abgeschiedenheit suchen, aber dennoch nicht auf die Annehmlichkeiten eines kleinen Ortes verzichten möchten.

Saariselkä bietet eine hervorragende Infrastruktur mit Cafés, Restaurants, Supermarkt, Skiverleih und Souvenirshops. Von hier aus starten zahlreiche markierte Loipen und Winterwanderwege, und auch das nördlichste Skigebiet Europas liegt direkt vor der Tür. Besonders beliebt: die beleuchtete Rodelbahn, die zu den längsten des Landes zählt.



Die Region rund um Saariselkä gilt zudem als eine der besten Gegenden für Nordlichtbeobachtungen – dank ihrer Höhenlage, geringen Lichtverschmutzung und der klaren, trockenen Luft.

Ob aktiv unterwegs oder entspannt im wohlig warmen Hotel – hier erleben Sie reinsten arktischen Luxus in seiner schönsten Form: authentisch, komfortabel und unvergesslich.



Unterkunftstypen

Für das Arrangement stehen folgende Zimmerkategorien zur Wahl:



Arctic Sky Suite

Diese Zimmer in Doppelhaushälften wurden gestaltet, um einen komfortablen und erholsamen Rückzugsort inmitten einer wunderschönen Umgebung zu bieten. Sie bieten 38 m² Wohlfühlatmosphäre mit Doppelbett, Cheminée und grossen Fenstern, die den Blick in die stille Winterlandschaft freigeben.

Das stilvolle Bad mit Badewanne, Dusche und Sauna schafft Raum zum Abschalten – perfekt für entspannte Abende zu zweit.



Arctic Sky Villa

Diese charmanten Blockhaus-Villen mit 48 m² verkörpern das Beste finnischer Gestaltung und bietet einen ruhigen Rückzugsort inmitten der Natur. Mit Doppelbett, Cheminée und Schlafsofa. Grosse Fenster holen die Natur ins Innere, während Sauna, Badewanne und ein privater Jacuzzi auf der Terrasse für besondere Wohlfühlmomente sorgen.

Lappland pur – ganz privat.



Winterabenteuer-Woche

Während Ihres Aufenthaltes erwarten Sie im Rahmen der «Winterabenteuer-Woche» eindrückliche Aktivitäten und Erlebnisse in der wunderschönen, Kulisse des Urho-Kekkonen Nationalparks. Folgende Aktivitäten sind im Arrangement enthalten:



Husky-Safari (2.5 h)

Ein absolutes Lappland-Highlight! Nach einer kurzen Einweisung fahren Sie zu zweit pro Schlitten durch die verschneite Winterlandschaft. Die Energie der Hunde, das Gleiten durch die Stille – intensiver lässt sich Lappland kaum erleben.



Begegnung mit Rentieren (2 h)

Besuch einer Rentierfarm inklusive kurzer Schlittenfahrt durch den verschneiten Wald.

Sie erfahren Spannendes über Rentierhaltung und samische Kultur – und dürfen die Tiere sogar selbst füttern.



Kulturtag in Inari (4-5 h)

Ausflug nach Inari mit Besuch im Sámi-Museum & Naturzentrum Siida. Nach einem regionalen Mittagessen im Wilderness Hotel Juutua führt ein Spaziergang entlang des Juutua-Flusses durch die beeindruckende Landschaft. Ihr Guide gibt Einblicke in Natur, Tierwelt und Kultur – mit Gelegenheit zum Kauf lokaler Handwerkskunst.



Schneemobil-Abenteuer (4.5 h)

Ein unvergesslicher Tag auf dem Schneemobil rund um Saariselkä.

Sie entdecken verschneite Fjells und traumhafte Winterlandschaften, mit Lunch und Heissgetränken unterwegs. Perfekt für alle, die Lappland aktiv und abenteuerlich erkunden wollen.



Schneeschuh-Abenteuer (4 h)

Geführte Tour durch verschneite Wälder und über stille Hügel rund um Saariselkä. Unterwegs erzählt der Guide Wissenswertes über Natur und Tierwelt. Mittagspause mit warmen Getränken am offenen Feuer. Ideal für Fotografen und Naturfreunde.



Aurora Camp (2.5 h)

Im Schlitten, gezogen vom Schneemobil, fahren Sie zu einem abgelegenen Aurora-Camp.

Dort geniessen Sie warme Getränke am Lagerfeuer – mit etwas Glück tanzt das Nordlicht am Himmel Lapplands.



Aurora-Schneemobiltour (2.5 h)

Nachts mit dem Schneemobil unterwegs auf Nordlichtsuche. Je nach Wetter und Sichtverhältnissen führt Sie der Guide zu offenen Aussichtspunkten. Wenn sich die Aurora zeigt, geniessen Sie das Schauspiel in aller Ruhe.



Für Sie exklusiv im Paket enthalten: Nordlichtalarm:

Auf Wunsch werden Sie benachrichtigt, sobald am Himmel die Aurora erscheint – für unvergessliche Momente unter Lapplands Sternen.