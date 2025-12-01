Nellim – Wilderness Hotel Nellim ab Zürich

Willkommen in Nellim



Wilderness Hotel Nellim****

Erleben Sie das Wilderness Hotel Nellim, eine charmante Wildnislodge etwa 42 km nordöstlich von Ivalo und dem Flughafen, mitten im malerischen Dorf Nellim. Diese bezaubernde Ferienanlage, umgeben von unberührter Natur, strahlt eine heimelige Atmosphäre aus und bietet eine perfekte Rückzugsmöglichkeit für Naturliebhaber und Abenteurer.



Die Anlage besteht aus mehreren kleinen Hotelgebäuden, einigen Blockhäusern sowie diversen Nordlicht-Hütten, die alle geschmackvoll im lappländischen Stil eingerichtet sind.

Diese Unterkünfte bieten Ihnen Komfort und Gemütlichkeit inmitten der rauen, aber wunderschönen Landschaft Lapplands. Die Blockhäuser und Nordlicht-Hütten sind ideal, um die magische Atmosphäre der Region zu geniessen und, mit etwas Glück, das spektakuläre Nordlicht direkt vor Ihrer Tür zu beobachten. Das rustikale Restaurant des Wilderness Hotel Nellim verwöhnt Sie mit ausgezeichneten, lokalen Spezialitäten, die mit frischen Zutaten aus der Region zubereitet werden.

Hier können Sie die authentischen Aromen Lapplands kosten und sich nach einem ereignisreichen Tag in der Natur stärken.



Das Hotel bietet zahlreiche Aktivitäten, um die einzigartige Umgebung zu erkunden. Unternehmen Sie geführte Wanderungen durch die unberührte Wildnis, geniessen Sie spannende Schneemobiltouren oder erleben Sie das traditionelle Eisfischen. Für Erholungssuchende gibt es gemütliche Abende am Kamin oder entspannende Saunagänge.



Das Wilderness Hotel Nellim ist der ideale Ort, um dem Alltag zu entfliehen und die unvergleichliche Schönheit der nordischen Natur zu erleben.

Geniessen Sie Ihren Aufenthalt in dieser idyllischen Oase und lassen Sie sich von der atemberaubenden Wildnis Finnlands verzaubern.



Unterkunftstypen

Für das Arrangement stehen folgende Zimmerkategorien zur Wahl:



Wilderness Doppelzimmer

20–23 m², Doppelbett, Dusche und WC. Gemütlich im lappländischen Stil eingerichtet.



Log Cabin Blockhaus

45 m², Wohn-Schlafraum, Kochecke, Cheminée, Schlafgalerie, Dusche und WC, Sauna.



Arctic Sky Cabin

44 m², Schlafzimmer mit Dachfenster über dem Bett, Wohnbereich mit Cheminée und Schlafsofa, Bad mit Dusche/WC, Sauna, Jacuzzi auf der Terrasse.

Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage.



Winterabenteuer-Woche

Während Ihres Aufenthaltes erwarten Sie im Rahmen der «Winterabenteuer-Woche» eindrückliche Aktivitäten und Erlebnisse in der wunderschönen, abgeschiedenen Kulisse des Inari-Sees. Folgende Aktivitäten sind im Arrangement enthalten:



Schneemobilsafari in die Wildnis (4 h):

Fahrt auf dem Schneemobil durch verschneite Wälder und auf zugefrorenen Seen. Während der Tour wird eine Mittagsrast am Lagerfeuer eingelegt.



Begegnung mit Rentieren (2 h)

Erleben Sie die enge Verbindung zwischen Rentieren und der Kultur Nordfinnlands.

Bei dieser geführten Tour erhalten Sie spannende Einblicke in das Leben der Rentierhirten und die Traditionen der Sámi. Sie dürfen die Tiere füttern – mit etwas Glück fressen sie sogar direkt aus Ihrer Hand.



Eisfischen mit dem Schneemobil (4 h):

Im Anhänger eines Schneemobils geht es auf den See, wo Sie Ihr Glück im arktischen Eisfischen versuchen können. Eine durch und durch finnische Aktivität.

Inklusive Mittagsrast am Lagerfeuer.



Husky-Safari (3 h):

Erleben Sie eine flotte Fahrt auf dem Hundeschlitten in der herrlichen Winterlandschaft. Nach anfänglicher Aufregung gleitet der Schlitten fast lautlos durch die verschneiten Wälder.



Skilanglauf (2 h):

Sie erhalten professionellen Skilanglauf-Unterricht und können anschliessend das Erlernte auf einer individuellen Langlauftour ausprobieren.



Schneeschuhwanderung (4 h):

Mit einem erfahrenen Guide erkunden Sie die Winterlandschaft in der Umgebung des Hotels auf Schneeschuhen.



Aurora Camp (2.5 h):

Am Abend unternehmen Sie im Anhänger eines Schneemobils einen Ausflug auf eine kleine Insel, wo Sie mit etwas Glück Nordlichter am Lagerfeuer bewundern können.





Aurora Schneemobilsafari (2.5 h):

Nächtliche Schneemobilsafari zu den besten Nordlicht-Aussichtspunkten rund um Nellim.



Auf der Suche nach dem Nordlicht mit Auto (3 h):

Mit dem Auto fahren Sie hinaus in die Landschaft, immer auf der Suche nach dem Nordlicht.



Aurora Workshop

Ein spezialisierter Guide erklärt Ihnen alles Wissenswerte über das Nordlicht.