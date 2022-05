Seychellen Hochzeitsreisen

Romantische Flitterwochen mit allen Annehmlichkeiten

Nicht ohne Grund gelten die Seychellen als eines der letzten Paradiese und werden als einer der schönsten Orte der Welt bezeichnet. Nach einem langen Flug beziehen Sie einen wunderschönen Bungalow mit direktem Zugang zum Meer. Geniessen Sie Ihre Zweisamkeit bei einem Cocktail auf der Veranda Ihres Bungalows. Schauen Sie gemeinsam hinaus in die Weiten des Ozeans und schmieden Sie Ihre Zukunftspläne. Allmählich geht die Sonne unter und das golden glänzende Wasser geht in einen blutroten Sonnenuntergang über. So wird Ihre Seychellen Reise zum unvergessenen Erlebnis!