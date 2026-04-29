La Belle France: Fluss, Velo oder Wandern ab Paris

1 . Tag Paris, Frankreich Anreise mit dem Car von Ihrem Einstiegsort nach Paris. Anschliessend Einschiffung und Abfahrt um 20.00 Uhr. Bon Voyage de Paris!

2 . Tag Conflans, Frankreich Entdecken Sie in Conflans-Sainte-Honorine, inspiriert von Van Gogh und Cézanne, malerische Kanäle und historische Schönheit. Erleben Sie die Atmosphäre, die einst die Meisterkünstler zu ihren Werken inspirierte.

3 . Tag Rouen, Frankreich Rouen, Hauptstadt der Normandie, beeindruckt mit gotischer Architektur und reicher Geschichte. Besuchen Sie die Kathedrale Notre-Dame und entdecken Sie die lebendige Atmosphäre der Strassencafés und Geschäfte entlang der Seine.

4 . Tag Le Havre, Frankreich Le Havre ist ein Tor zur französischen Küste. Besuchen Sie das beeindruckende Musée d’Art Moderne André Malraux oder geniessen Sie die französische Küche in einem der gemütlichen Cafés.

5 . Tag Caudebec-en-Caux, Frankreich Morgens Abfahrt aus Le Havre. Nachmittags Ankunft in Caudebec-en-Caux, einem malerischen Städtchen an der Seine. Erkunden Sie die landschaftliche Schönheit und geniessen Sie die entspannte Atmosphäre dieses charmanten Ortes.

6 . Tag Les Andelys – Vernon – Mantes-La-Jolie Unser Schiff liegt morgens in Les Andelys, wovon Sie die Möglichkeit haben, das Städtchen sowie die Ruinen des Château Gaillard zu besichtigen (fakultativer Ausflug). Die Amadeus Diamond fährt nach Vernon weiter. Nutzen Sie die Zeit, um das Château de Malmaison zu besuchen. Die Amadeus Diamond fährt am Nachmittag in Richtung Mantes-La-Jolie.

7 . Tag Paris, Frankreich Paris, die Stadt der Liebe und des Lichts, verzaubert mit ikonischen Wahrzeichen wie dem Eiffelturm und dem Louvre. Geniessen Sie Kunst, Kultur und exquisites französisches Essen in dieser pulsierenden Metropole. Unser Flussschiff bleibt über Nacht im Hafen. Übernachtung an Bord.

8 . Tag Paris, Frankreich Geniessen Sie ein letztes Frühstück an Bord der Amadeus Diamond, bevor es mit dem Car wieder in die Schweiz geht. Au revoir und bis zum nächsten Mal.