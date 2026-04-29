La Belle France: Fluss, Velo oder Wandern ab Paris
La Belle France: Fluss, Velo oder Wandern ab Paris
ab CHF 1690.– / pro Person
ab/bis Paris
Highlights:
- Paris, Stadt der Liebe
- Kathedrale Notre-Dame
- Malerische Städtchen
- Kultur und Geschichte
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Paris, Frankreich
Anreise mit dem Car von Ihrem Einstiegsort nach Paris. Anschliessend Einschiffung und Abfahrt um 20.00 Uhr. Bon Voyage de Paris!
2. Tag Conflans, Frankreich
Entdecken Sie in Conflans-Sainte-Honorine, inspiriert von Van Gogh und Cézanne, malerische Kanäle und historische Schönheit. Erleben Sie die Atmosphäre, die einst die Meisterkünstler zu ihren Werken inspirierte.
3. Tag Rouen, Frankreich
Rouen, Hauptstadt der Normandie, beeindruckt mit gotischer Architektur und reicher Geschichte. Besuchen Sie die Kathedrale Notre-Dame und entdecken Sie die lebendige Atmosphäre der Strassencafés und Geschäfte entlang der Seine.
4. Tag Le Havre, Frankreich
Le Havre ist ein Tor zur französischen Küste. Besuchen Sie das beeindruckende Musée d’Art Moderne André Malraux oder geniessen Sie die französische Küche in einem der gemütlichen Cafés.
5. Tag Caudebec-en-Caux, Frankreich
Morgens Abfahrt aus Le Havre. Nachmittags Ankunft in Caudebec-en-Caux, einem malerischen Städtchen an der Seine. Erkunden Sie die landschaftliche Schönheit und geniessen Sie die entspannte Atmosphäre dieses charmanten Ortes.
6. Tag Les Andelys – Vernon – Mantes-La-Jolie
Unser Schiff liegt morgens in Les Andelys, wovon Sie die Möglichkeit haben, das Städtchen sowie die Ruinen des Château Gaillard zu besichtigen (fakultativer Ausflug). Die Amadeus Diamond fährt nach Vernon weiter. Nutzen Sie die Zeit, um das Château de Malmaison zu besuchen. Die Amadeus Diamond fährt am Nachmittag in Richtung Mantes-La-Jolie.
7. Tag Paris, Frankreich
Paris, die Stadt der Liebe und des Lichts, verzaubert mit ikonischen Wahrzeichen wie dem Eiffelturm und dem Louvre. Geniessen Sie Kunst, Kultur und exquisites französisches Essen in dieser pulsierenden Metropole. Unser Flussschiff bleibt über Nacht im Hafen. Übernachtung an Bord.
8. Tag Paris, Frankreich
Geniessen Sie ein letztes Frühstück an Bord der Amadeus Diamond, bevor es mit dem Car wieder in die Schweiz geht. Au revoir und bis zum nächsten Mal.
Flusskreuzfahrt 8 Tage ab/bis Paris
- Flussfahrt in der gebuchten Kategorie
- Gourmet-Vollpension
- Kaffee und Tee nach dem Mittag- und Abendessen an Bord
- Bordprogramm
- Alle Hafentaxen, Schleusen-, Ein- und Ausschiffungsgebühren
- WLAN-Nutzung ohne Gebühr (an Bord)
- An- und Abreise mit dem Car ab Ihrem gewünschten Einstiegsort (Zürich, Windisch, Basel)
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Landausflüge
- Getränke
- Diese Reise ist auch als Wanderreise buchbar. Organisation und Durchführung durch Baumeler Reisen.
- Diese Reise ist auch als Veloreise buchbar. Organisation und Durchführung durch Baumeler Reisen.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1690.– / pro Person