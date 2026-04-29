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La Belle France: Fluss, Velo oder Wandern ab Paris

Erkunden Sie die Magie der Seine auf einer Reise durch den Norden Frankreichs – von Paris bis zur rauromantischen Atlantikküste und zurück. Diese Flussreise ist auch als Wander- oder Veloreise buchbar. Mit unserem Qualitätspartner Baumeler Reisen haben wir perfekte Pakete geschnürt. Und das Beste zum Schluss: Die An- und Abreise ab der Schweiz ist inklusive.

Reisedaten
22.04. - 29.04.2026
La Belle France: Fluss, Velo oder Wandern ab Paris
ab CHF 1690.– / pro Person
ab/bis Paris
Highlights:
- Paris, Stadt der Liebe
- Kathedrale Notre-Dame
- Malerische Städtchen
- Kultur und Geschichte
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Paris, Frankreich

Anreise mit dem Car von Ihrem Einstiegsort nach Paris. Anschliessend Einschiffung und Abfahrt um 20.00 Uhr. Bon Voyage de Paris!

2. Tag Conflans, Frankreich

Entdecken Sie in Conflans-Sainte-Honorine, inspiriert von Van Gogh und Cézanne, malerische Kanäle und historische Schönheit. Erleben Sie die Atmosphäre, die einst die Meisterkünstler zu ihren Werken inspirierte.

3. Tag Rouen, Frankreich

Rouen, Hauptstadt der Normandie, beeindruckt mit gotischer Architektur und reicher Geschichte. Besuchen Sie die Kathedrale Notre-Dame und entdecken Sie die lebendige Atmosphäre der Strassencafés und Geschäfte entlang der Seine.

4. Tag Le Havre, Frankreich

Le Havre ist ein Tor zur französischen Küste. Besuchen Sie das beeindruckende Musée d’Art Moderne André Malraux oder geniessen Sie die französische Küche in einem der gemütlichen Cafés.

5. Tag Caudebec-en-Caux, Frankreich

Morgens Abfahrt aus Le Havre. Nachmittags Ankunft in Caudebec-en-Caux, einem malerischen Städtchen an der Seine. Erkunden Sie die landschaftliche Schönheit und geniessen Sie die entspannte Atmosphäre dieses charmanten Ortes.

6. Tag Les Andelys – Vernon – Mantes-La-Jolie

Unser Schiff liegt morgens in Les Andelys, wovon Sie die Möglichkeit haben, das Städtchen sowie die Ruinen des Château Gaillard zu besichtigen (fakultativer Ausflug). Die Amadeus Diamond fährt nach Vernon weiter. Nutzen Sie die Zeit, um das Château de Malmaison zu besuchen. Die Amadeus Diamond fährt am Nachmittag in Richtung Mantes-La-Jolie.

7. Tag Paris, Frankreich

Paris, die Stadt der Liebe und des Lichts, verzaubert mit ikonischen Wahrzeichen wie dem Eiffelturm und dem Louvre. Geniessen Sie Kunst, Kultur und exquisites französisches Essen in dieser pulsierenden Metropole. Unser Flussschiff bleibt über Nacht im Hafen. Übernachtung an Bord.

8. Tag Paris, Frankreich

Geniessen Sie ein letztes Frühstück an Bord der Amadeus Diamond, bevor es mit dem Car wieder in die Schweiz geht. Au revoir und bis zum nächsten Mal.

Flusskreuzfahrt 8 Tage ab/bis Paris
Im Preis inbegriffen
  • Flussfahrt in der gebuchten Kategorie
  • Gourmet-Vollpension
  • Kaffee und Tee nach dem Mittag- und Abendessen an Bord
  • Bordprogramm
  • Alle Hafentaxen, Schleusen-, Ein- und Ausschiffungsgebühren
  • WLAN-Nutzung ohne Gebühr (an Bord)
  • An- und Abreise mit dem Car ab Ihrem gewünschten Einstiegsort (Zürich, Windisch, Basel)
Nicht im Preis inbegriffen
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Landausflüge
  • Getränke
Hinweise
  • Diese Reise ist auch als Wanderreise buchbar. Organisation und Durchführung durch Baumeler Reisen.
  • Diese Reise ist auch als Veloreise buchbar. Organisation und Durchführung durch Baumeler Reisen.

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1690.– / pro Person

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