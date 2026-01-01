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Rhône & Saône: Fluss, Velo oder Wandern ab Lyon

Sie möchten die französische Küche sowie die besten Weinanbaugebiete Europas kennenlernen? Kommen Sie an Bord der Amadeus Provence und entdecken Sie den Süden Frankreichs, wie Sie ihn noch nie erlebt haben. Diese Flussreise ist auch als Wander- oder Veloreise buchbar. Mit unserem Qualitätspartner Baumeler Reisen haben wir perfekte Pakete geschnürt. Und das Beste zum Schluss: Die An- und Abreise ab der Schweiz ist inklusive.

Reisedaten
14.10. - 21.10.2026
Rhône & Saône: Fluss, Velo oder Wandern ab Lyon
ab CHF 1790.– / pro Person
ab/bis Lyon
Highlights:
- Weinberge im Burgund
- Charmantes Avignon
- Eindrückliche Landschaften
- Kulinarische Köstlichkeiten
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Lyon, Frankreich

Anreise mit dem Car von Ihrem Einstiegsort nach Lyon. Anschliessend Einschiffung. Abfahrt um 22.00 Uhr.

2. Tag Mâcon, Frankreich

Heute erreichen wir Mâcon. Wir laden Sie dazu ein, die Weinberge des Beaujolais und Mâconnais zu entdecken. Sie haben die Möglichkeit, verschiedenen Weine zu degustieren. Denn was wäre das Burgund ohne Wein?

3. Tag Chalon-sur-Saône, Frankreich

Die Amadeus Provence erreicht heute das wunderbare Chalon-sur-Saône. Heute haben Sie nochmals die Möglichkeit, die wunderbaren Weinanbaugebiete zu entdecken, ebenfalls Beaune, die Weinhauptstadt des Burgunds. Am Abend liegt das Schiff in Tournus.

4. Tag Lyon, Frankreich

Die Amadeus Provence legt heute in Lyon an. Besuchen Sie die Basilika Notre-Dame de Fourvière und die Kathedrale St-Jean. Wir empfehlen einen Abstecher nach Vieux Lyon, wo Ihr Gourmet-Herz höherschlagen wird.

5. Tag Avignon, Frankreich

Ein Ausblick zum Anbeten: Die Stadt der Päpste lädt Sie zum Rundgang ein. Sie streifen durch verwinkelte Gassen, entlang kleiner Stadtpaläste, Kirchen und Kapellen bis zum berühmten Papstpalast. Geniessen Sie hier ein Aperitif und leben Sie das «savoir vivre».

6. Tag Arles, Frankreich

Arles begeistert mit seiner schönen Altstadt. Schlendern Sie durch den Markt und machen Sie einen Stopp im «Le Café Van Gogh». Oder wie wäre es mit einem Ausflug in die Camargue? Die Camargue bildet den Lebensraum für weisse Pferde, halbwilde Stiere und Tausende Flamingos.

7. Tag Châteauneuf-du-Rhône, Frankreich

Lassen Sie sich heute den Atem rauben. Ein Ausflug führt Sie in die Schlucht der Ardèche. Im «Grand Canyon Europas» ist der Natursteinbogen des «Pont d’Arc» ebenso unvergesslich wie jeder Blick in die bizarren, bis zu 300 m tiefen Schluchten. Geniessen Sie am Nachmittag einen Flusstag.

8. Tag Lyon, Frankreich

Geniessen Sie ein letztes Frühstück an Bord der Amadeus Provence, bevor es mit dem Car zurück in die Schweiz geht. Lassen Sie alle Eindrücke Revue passieren. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal!

Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Lyon
Im Preis inbegriffen
  • Flussfahrt in der gebuchten Kategorie
  • Gourmet-Vollpension
  • Kaffee und Tee nach dem Mittag- und Abendessen an Bord
  • Bordprogramm
  • Alle Hafentaxen, Schleusen-, Ein- und Ausschiffungsgebühren
  • WLAN-Nutzung ohne Gebühr (an Bord)
  • An- und Abreise mit dem Car ab Ihrem gewünschten Einstiegsort (Zürich, Windisch, Bern)
Nicht im Preis inbegriffen
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Landausflüge
  • Getränke
Hinweise
  • Diese Reise ist auch als Wanderreise buchbar. Organisation und Durchführung durch Baumeler Reisen.
  • Diese Reise ist auch als Veloreise buchbar. Organisation und Durchführung durch Baumeler Reisen.

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1790.– / pro Person

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