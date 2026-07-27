Donau Rhapsody: Fluss, Velo oder Wandern ab Passau

1 . Tag Passau, Deutschland Anreise mit dem Car von Ihrem Einstiegsort nach Passau. Anschliessend Einschiffung. Abfahrt um 17.00 Uhr.

2 . Tag Emmersdorf – Dürnstein – Wien Am Morgen treffen Sie in Emmersdorf ein, das vom Benediktinerstift Melk überragt wird. Am Nachmittag steht das charmante Städtchen Dürnstein auf dem Programm, bevor es am Abend Richtung Wien geht.

3 . Tag Wien, Österreich Nach dem Frühstück liegt Ihnen Wien zu Füssen. Das Vermächtnis der Habsburgermonarchie können Sie heute in vollen Zügen geniessen. Besuchen Sie die Kaiserresidenz oder den Stephansdom. Ein Abstecher zum Schloss Schönbrunn empfehlen wir.

4 . Tag Budapest, Ungarn Heute erreichen wir die «Königin der Donau». Grosse Markthalle und Parlamentsgebäude, Staatsoper und Heldenplatz, Matthiaskirche und Fischerbastei: Geniessen Sie einfach drauflos. Am Abend erwartet Sie die Lichtershow, begleitet von einer Folklore.

5 . Tag Budapest – Esztergom, Ungarn Am Vormittag liegt unser Schiff in Budapest. Gegen 13.30 Uhr heisst es «Leinen los». Erleben Sie einen Flusstag oder besuchen Sie nachmittags das malerische Künstlerdorf Szentendre und die Burgruine von Visegrád. Am Abend wartet die Amadeus Cara in Esztergom auf Sie.

6 . Tag Bratislava – Hainburg Unser Schiff legt heute in Bratislava an. Entdecken Sie den St.-Martins-Dom und das Palais Grassalkovich. Am Abend legt die Amadeus Cara in Hainburg an (kurzer Zwischenstopp).

7 . Tag Linz, Österreich Am Vormittag gleitet die Amadeus Cara über die Donau. Gegen den Nachmittag legen wir in Linz an. Schlendern Sie gemütlich durch Gassen und Tore und geniessen Sie bei einem Stück Linzer Torte die süsse Seite des Lebens.

8 . Tag Passau, Deutschland Geniessen Sie ein letztes Frühstück an Bord der Amadeus Cara, bevor es mit dem Car zurück in die Schweiz geht. Lassen Sie alle Eindrücke Revue passieren. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal!