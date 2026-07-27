Donau Rhapsody: Fluss, Velo oder Wandern ab Passau
Donau Rhapsody: Fluss, Velo oder Wandern ab Passau
ab CHF 1890.– / pro Person
ab/bis Passau
Highlights:
- Charmantes Dürnstein
- Vermächtnis der Habsburgermonarchie
- Budapest - «Königin der Donau»
- St.-Martins-Dom
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Passau, Deutschland
Anreise mit dem Car von Ihrem Einstiegsort nach Passau. Anschliessend Einschiffung. Abfahrt um 17.00 Uhr.
2. Tag Emmersdorf – Dürnstein – Wien
Am Morgen treffen Sie in Emmersdorf ein, das vom Benediktinerstift Melk überragt wird. Am Nachmittag steht das charmante Städtchen Dürnstein auf dem Programm, bevor es am Abend Richtung Wien geht.
3. Tag Wien, Österreich
Nach dem Frühstück liegt Ihnen Wien zu Füssen. Das Vermächtnis der Habsburgermonarchie können Sie heute in vollen Zügen geniessen. Besuchen Sie die Kaiserresidenz oder den Stephansdom. Ein Abstecher zum Schloss Schönbrunn empfehlen wir.
4. Tag Budapest, Ungarn
Heute erreichen wir die «Königin der Donau». Grosse Markthalle und Parlamentsgebäude, Staatsoper und Heldenplatz, Matthiaskirche und Fischerbastei: Geniessen Sie einfach drauflos. Am Abend erwartet Sie die Lichtershow, begleitet von einer Folklore.
5. Tag Budapest – Esztergom, Ungarn
Am Vormittag liegt unser Schiff in Budapest. Gegen 13.30 Uhr heisst es «Leinen los». Erleben Sie einen Flusstag oder besuchen Sie nachmittags das malerische Künstlerdorf Szentendre und die Burgruine von Visegrád. Am Abend wartet die Amadeus Cara in Esztergom auf Sie.
6. Tag Bratislava – Hainburg
Unser Schiff legt heute in Bratislava an. Entdecken Sie den St.-Martins-Dom und das Palais Grassalkovich. Am Abend legt die Amadeus Cara in Hainburg an (kurzer Zwischenstopp).
7. Tag Linz, Österreich
Am Vormittag gleitet die Amadeus Cara über die Donau. Gegen den Nachmittag legen wir in Linz an. Schlendern Sie gemütlich durch Gassen und Tore und geniessen Sie bei einem Stück Linzer Torte die süsse Seite des Lebens.
8. Tag Passau, Deutschland
Geniessen Sie ein letztes Frühstück an Bord der Amadeus Cara, bevor es mit dem Car zurück in die Schweiz geht. Lassen Sie alle Eindrücke Revue passieren. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal!
Kreuzfahrt 8 Tage ab/bis Passau
- Flussfahrt in der gebuchten Kategorie
- Gourmet-Vollpension
- Kaffee und Tee nach dem Mittag- und Abendessen an Bord
- Bordprogramm
- Alle Hafentaxen, Schleusen-, Ein- und Ausschiffungsgebühren
- WLAN-Nutzung ohne Gebühr (an Bord)
- An- und Abreise mit dem Car ab Ihrem gewünschten Einstiegsort (Basel, Windisch, Zürich)
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Landausflüge
- Getränke
- Diese Reise ist auch als Wanderreise buchbar. Organisation und Durchführung durch Baumeler Reisen.
- Diese Reise ist auch als Veloreise buchbar. Organisation und Durchführung durch Baumeler Reisen.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1890.– / pro Person