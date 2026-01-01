Der zweitägige Ausflug ab/bis Wellington oder ab/bis Paraparaumu Beach führt Sie in eine der ursprünglichsten und am wenigsten touristischen Regionen Neuseelands. Den Mietwagen lassen Sie bequem bei der Bootsanlegestelle am Paraparaumu Beach stehen oder Sie buchen gegen Aufpreis den Transfer ab/bis Wellington mit dazu. Nach der kurzen Fährüberfahrt zur Insel treffen Sie Ihren Guide in Rangatira in der Mitte der Insel.

Während einem gemeinsamen Spaziergang erklärt der Guide die umgebende Pflanzen- und Tierwelt. Das Picknick Mittagessen welches Sie beim Check-in erhalten haben wird unterwegs eingenommen. In Rangatira haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, den höchsten Gipfel Kapitis, den Tuteremoana, zu besteigen oder die niedrigeren Pfade durch den neuseeländischen Urwald zu erkunden. Anschliessend werden Sie nach Waiorua gebracht, wo Sie Ihre bequeme Unterkunft beziehen.

Nach einem hausgemachten, köstlichen Abend essen begleitet von einheimischem Bier und Wein, brechen Sie zu einer Nachtwanderung auf, um mit etwas Glück Kiwi-Vögel in der Natur zu erspähen. Nach einem spannenden Tag schlafen Sie mit den Rufen von Kiwi-, Weka-, Kaka- und Ruru- Vögeln ein. Bei einem warmen Frühstück und frischem Kaffee erleben Sie am nächsten Morgen den Sonnenaufgang über der Waiorua-Bucht.

Den zweiten Tag verbringen Sie mit der Erkundung des Waiorua Tracks, wobei Sie zwischen einer Küsten- oder Bergwanderung (Küstenwan- derung vom 01.10. bis 31.03. wegen Nistvögeln geschlossen) wählen können. Nach einem warmen Mittagessen in der Lodge verlassen Sie Kapiti Island mit der Fähre am Nachmittag.