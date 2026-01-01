Beschreibung

Lage Das kleine Hotel liegt direkt an der Oriental Bay mit Blick auf den Hafen und das Meer. Alle Sehenswürdigkeiten sind in Gehdistanz erreichbar.

Angebot Die Ohtel Pantry bietet tagsüber heisse und kalte Getränke zusammen mit frisch gebackenen Speisen aus der Vitrine an. Am Abend stehen dann köstliche Bar-Snacks, süsse Leckereien zusammen mit handverlesenen lokalen Weinen und Bieren zur Auswahl.