Ohtel Wellington
Wellington
Beschreibung
Lage
Das kleine Hotel liegt direkt an der Oriental Bay mit Blick auf den Hafen und das Meer. Alle Sehenswürdigkeiten sind in Gehdistanz erreichbar.
Angebot
Die Ohtel Pantry bietet tagsüber heisse und kalte Getränke zusammen mit frisch gebackenen Speisen aus der Vitrine an. Am Abend stehen dann köstliche Bar-Snacks, süsse Leckereien zusammen mit handverlesenen lokalen Weinen und Bieren zur Auswahl.
Zimmer
Die Zimmer des Ohtels sind jeweils individuell eingerichtet und verbinden internationale Klasse mit urbanem Chic. Jedes Zimmer verfügt über einen Fernseher, eine Nespressomaschine, eine Klimaanlage, einen Safe, eine Minibar, kostenloses WLAN, einen Schreibtisch und ein Bügelbrett.
Preis auf Anfrage
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