Atahuri
Peka Peka
Beschreibung
Lage
Versteckt in den Sanddünen des Peka Peka Strandes befindet sich das Atahuri B&B. Hier können Sie die reine Luft der Tasmanischen See einatmen und den Sand zwischen den Zehen spüren. Möchten Sie dennoch einmal einen Ausflug in die Stadt machen, befindet sich Wellington nur eine Autostunde entfernt.
Angebot
Im Inneren des Hauses herrscht ein ausgeprägtes Kiwi-Gefühl, welches durch die beeindruckende Sammlung lokaler Kunstwerke und Einrichtungsgegenstände, darunter auch Gemälde von der Gastgeberin Robyn, hervorgerufen wird. Ein geschützter Innenhof mit Blick auf die Tararuas verfügt über einen grossen offenen Kamin, einen Grill, Gartenmöbel und ein Lamellendach, so dass Sie bei fast jedem Wetter im Freien essen können. Von der Dachterrasse aus geniessen Sie einen atemberaubenden Blick auf die Tasmanische See und auf Kapiti Island und sie ist ein grossartiger Ort, um den Sonnenuntergang zu beobachten.
Der geschwungene Swimmingpool umgibt den Spa und ist zusammen mit dem Whirlpool so platziert, dass sie die letzten Sonnenstrahlen des Abends einfangen. Die Unterkunft bietet Fahrräder, welche kostenlos genutzt werden dürfen, um an den Strand zu fahren oder die umliegenden Cafés und Kunstgalerien zu besuchen. Auch Kites können von der Lodge ausgeliehen werden.
Zimmer
Die vier Suiten haben alle einen eigenen Eingang und bieten, ausgestattet mit einem Hauch von Strand-Chic und luxuriösen Möbeln, viel Privatsphäre. Jede der Suiten besteht aus einem Feder-Kingsize-Bett, einem luxuriösen Badezimmer mit Doppelbadewanne, einer offenen Küche, einem geräumigen Wohn-/Loungebereich, welcher durch einen gemütlichen zweiseitigen Kamin getrennt wird und von welchem Doppelflügeltüren auf die private Terrasse mit Sonnenliegen, Sonnenschirm, Sandkissen und Meersicht führen. Ein Fernseher, ein DVD-Player mit i-Pod-Anschluss, WLAN-Internetzugang, Fussbodenheizung, eine Tee-/Kaffeestation , eine kleine Snackbar, ein Kühlschrank, ein Safe, ein Bügeleisen/-brett, Badetücher und Bademäntel, ein Haartrockner, ein Lap Top sowie kostenlose Pflegeprodukte sind ebenfalls vorhanden.
Preis auf Anfrage
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