Im Inneren des Hauses herrscht ein ausgeprägtes Kiwi-Gefühl, welches durch die beeindruckende Sammlung lokaler Kunstwerke und Einrichtungsgegenstände, darunter auch Gemälde von der Gastgeberin Robyn, hervorgerufen wird. Ein geschützter Innenhof mit Blick auf die Tararuas verfügt über einen grossen offenen Kamin, einen Grill, Gartenmöbel und ein Lamellendach, so dass Sie bei fast jedem Wetter im Freien essen können. Von der Dachterrasse aus geniessen Sie einen atemberaubenden Blick auf die Tasmanische See und auf Kapiti Island und sie ist ein grossartiger Ort, um den Sonnenuntergang zu beobachten.

Der geschwungene Swimmingpool umgibt den Spa und ist zusammen mit dem Whirlpool so platziert, dass sie die letzten Sonnenstrahlen des Abends einfangen. Die Unterkunft bietet Fahrräder, welche kostenlos genutzt werden dürfen, um an den Strand zu fahren oder die umliegenden Cafés und Kunstgalerien zu besuchen. Auch Kites können von der Lodge ausgeliehen werden.