Zum Hotel gehört das «Jacob’s Grill» Restaurant und die «The Poolhouse» Bar. Zudem bietet die Unterkunft einen Fitnessraum, ein Spa-Bereich, eine Sauna, mehrere beheizte Swimmingpools und diverse Whirlpools.

Die 170 Zimmer und Apartments verfügen über einen Fernseher, einen Kühlschrank und eine Tee-/Kaffeestation. Die Standard Zimmer sind im ersten Stock gelegen und besitzen einen zusätzlichen Balkon. Die One Bedroom Apartments verfügen zusätzlich über eine voll ausgerüstete Küche sowie eine Lounge und einen Essbereich.