Oakridge Resort Wanaka
Wanaka
Beschreibung
Lage
Ausserhalb von Wanaka und am Eingang zum Mt. Aspiring Nationalpark liegt diese Unterkunft inmitten wunderschöner Natur.
Angebot
Zum Hotel gehört das «Jacob’s Grill» Restaurant und die «The Poolhouse» Bar. Zudem bietet die Unterkunft einen Fitnessraum, ein Spa-Bereich, eine Sauna, mehrere beheizte Swimmingpools und diverse Whirlpools.
Zimmer
Die 170 Zimmer und Apartments verfügen über einen Fernseher, einen Kühlschrank und eine Tee-/Kaffeestation. Die Standard Zimmer sind im ersten Stock gelegen und besitzen einen zusätzlichen Balkon. Die One Bedroom Apartments verfügen zusätzlich über eine voll ausgerüstete Küche sowie eine Lounge und einen Essbereich.
Preis auf Anfrage
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