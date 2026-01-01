Die Lodge verfügt über 5 luxuriöse Suiten mit unglaublichem Ausblick und höchster Privatsphäre. Jede Suite bietet eine Ausblick auf die Berge und den Lake Wanaka oder auf den Fluss Motatapu und die Ställe. Die Tui Suite hat nebst einer freistehenden Kupferbadewanne vor dem Panorama Fenster auch die beste Aussicht. Die Komako Suite ist die grösste und eignet sich mit Kajüten Betten in einem Extrazimmer für Familien mit jüngeren Kindern.

Die Kereru Suite verfügt über eine private Veranda mit Seeblick und die beiden Cottage Suiten sind freistehend und liegen nur 25 Meter entfernt im einheimischen Buchenwald. Zur Ausstattung gehört kostenloses WLAN, Apple TV mit Netflix und eine Minibar mit kostenlosen Softdrinks und Snacks.