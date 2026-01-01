Mahu Whenua
Wanaka
Beschreibung
Lage
Von dem Moment an, in dem Sie durch die grosszügigen Holztüren treten, verspüren Sie ein Gefühl der Gelassenheit, welches durch die atemberaubende Aussicht auf den Lake Wanaka und die umliegenden majestätischen Berge nur noch verstärkt wird. Im Hochland, auf 136 000 Hektar Privatland, welches sich vom Lake Wanaka bis nach Arrowtown erstreckt, fühlen Sie sich wie eine Million Meilen entfernt von allem, obwohl Sie nur 25 Fahrminuten von der nächsten Stadt Wanaka entfernt sind.
Angebot
Mahu Whenua Homestead ist eine Lodge mit Vollpension. Das heisst, Sie werden während Ihres Aufenthalts von einem Küchenchef verwöhnt. Sie haben Zugang zu allen Einrichtungen des Homestead, darunter ein grosser offener Wohnbereich mit zwei offenen Kaminen und eine voll ausgestattete Farmhausküche mit verschiedenen Essplätzen. Im Aussenbereich gibt es eine grosse Terrasse, zwei Essbereiche, eine Feuerstelle, ein Whirlpool, ein Swimmingpool und einen Helikopter Landeplatz. Zahlreiche Aktivitäten, darunter Wandern, Radfahren, Reiten und Allradtouren können auf dem exklusiven Privatgrundstück unternommen werden.
Zimmer
Die Lodge verfügt über 5 luxuriöse Suiten mit unglaublichem Ausblick und höchster Privatsphäre. Jede Suite bietet eine Ausblick auf die Berge und den Lake Wanaka oder auf den Fluss Motatapu und die Ställe. Die Tui Suite hat nebst einer freistehenden Kupferbadewanne vor dem Panorama Fenster auch die beste Aussicht. Die Komako Suite ist die grösste und eignet sich mit Kajüten Betten in einem Extrazimmer für Familien mit jüngeren Kindern.
Die Kereru Suite verfügt über eine private Veranda mit Seeblick und die beiden Cottage Suiten sind freistehend und liegen nur 25 Meter entfernt im einheimischen Buchenwald. Zur Ausstattung gehört kostenloses WLAN, Apple TV mit Netflix und eine Minibar mit kostenlosen Softdrinks und Snacks.
Preis auf Anfrage
Loading map...