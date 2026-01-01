Beschreibung

Lage Das Edgewater liegt nur 2 km vom Stadtzentrum von Wanaka entfernt, am Ufer des Lake Wanaka. Die Abenteuerstadt Queenstown liegt rund 70 Kilometer entfernt und im Winter sind diverse Ski-Orte in der Umgebung in rund 20 Fahrminuten erreichbar.

Angebot Das Resort verfügt über das Restaurant Wineglass Café, welches saisonale Menüs zu einer atemberaubenden Aussicht auf den Lake Wanaka serviert. Gäste profitieren von kostenlosem WLAN, kostenlosen Parkplätzen, einer Sauna, einem Spa-Bereich mit Whirlpools, 2 Tennisplätzen, einem 9 Loch Putting Green, Miet-Mountain Bikes, einem Helikopter Landeplatz und einem Kinderspielplatz. Der Concierge hilft gerne bei der Organisation von Aktivitäten und Attraktionen in der Umgebung von Wanaka, darunter Mountainbiking, Weintouren, Fallschirmspringen, Skifahren und vielem mehr.