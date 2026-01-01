Edgewater Resort
Wanaka
Beschreibung
Lage
Das Edgewater liegt nur 2 km vom Stadtzentrum von Wanaka entfernt, am Ufer des Lake Wanaka. Die Abenteuerstadt Queenstown liegt rund 70 Kilometer entfernt und im Winter sind diverse Ski-Orte in der Umgebung in rund 20 Fahrminuten erreichbar.
Angebot
Das Resort verfügt über das Restaurant Wineglass Café, welches saisonale Menüs zu einer atemberaubenden Aussicht auf den Lake Wanaka serviert. Gäste profitieren von kostenlosem WLAN, kostenlosen Parkplätzen, einer Sauna, einem Spa-Bereich mit Whirlpools, 2 Tennisplätzen, einem 9 Loch Putting Green, Miet-Mountain Bikes, einem Helikopter Landeplatz und einem Kinderspielplatz. Der Concierge hilft gerne bei der Organisation von Aktivitäten und Attraktionen in der Umgebung von Wanaka, darunter Mountainbiking, Weintouren, Fallschirmspringen, Skifahren und vielem mehr.
Zimmer
Wählen Sie zwischen 104 Hotelzimmern und Apartments mit einem Schlafzimmer, mit Garten oder Seeblick oder den geräumigen Apartments mit zwei Schlafzimmern mit Seeblick. Alle Gästezimmer haben entweder eine Terrasse oder einen Balkon. Die Apartments mit 1 Schlafzimmer oder 2 Schlafzimmern haben zudem einen separaten Wohnbereich, eine kleine Küche, eine Waschmaschine und einen Tumbler. Alle Zimmer sind ausgestattet mit einem Ventilator, einer Heizung, einem Bügelbrett mit Bügeleisen, einem Fernseher, einer Tee-/Kaffeestation und einem Safe.
Preis auf Anfrage
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