Das Hotel liegt nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, am Ufer der schönen Hawke’s Bay.

Zum Hotel gehören ein Restaurant und eine Bar. Gäste des Hotels geniessen Zutritt zum nahegelegenen Ocean Spa Complex, wo sich nebst einem Wellnessbereich auch ein Fitnessraum befindet. Selbstfahrer freuen sich über kostenlose Parkplätze. Hotelgäste geniessen gratis WLAN in der ganzen Unterkunft.