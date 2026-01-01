Scenic Hotel Te Pania
Napier
Beschreibung
Lage
Das Hotel liegt nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, am Ufer der schönen Hawke’s Bay.
Angebot
Zum Hotel gehören ein Restaurant und eine Bar. Gäste des Hotels geniessen Zutritt zum nahegelegenen Ocean Spa Complex, wo sich nebst einem Wellnessbereich auch ein Fitnessraum befindet. Selbstfahrer freuen sich über kostenlose Parkplätze. Hotelgäste geniessen gratis WLAN in der ganzen Unterkunft.
Zimmer
Alle 109 geräumigen Zimmer sind mit einer Klimaanlage, einem Fernseher, einer Minibar, einem Kühlschrank und einer Tee-/Kaffeestation ausgestattet und verfügen über Meersicht.
Preis auf Anfrage
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