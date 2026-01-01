Rosewood Cape Kidnappers
Te Awanga
Beschreibung
Lage
Die Farm at Cape Kidnappers thront spektakulär über der Hawke’s Bay und bietet eine wunderschöne Aussicht über die Bucht. In den umliegenden Parks und Wäldern können Sie ausgedehnte Spaziergänge unternehmen oder einen Ausflug zum bekannten Cape Kidnappers, welches etwas weiter östlich liegt, machen und dort die weltgrösste Tölpelkolonie beobachten. Zudem ist die Hawke’s Bay bekannt für die vielen kleinen Weingüter, die während eines Ausflugs besucht werden können.
Angebot
Die zu den «Relais & Châteaux» gehörende Lodge liegt auf einem über 2400 Hektar grossen Farmland. Den Gästen stehen ein Swimmingpool, ein Spa-Bereich, ein Fitnessraum und Lektionen in Yoga und Pilates zur Verfügung. Das hoteleigene Restaurant überzeugt mit lokaler und frischer Küche. Die mehrgängigen Menüs können entweder im Haupthaus oder auf der schönen Terrasse eingenommen werden. Das Highlight der Lodge ist jedoch der vorzügliche 71-Par Golfplatz, erbaut vom Golfarchitekten Tom Doak, welcher sich in unmittelbarer Nähe zur Lodge befindet.
Er muss besonders in der Hauptreisezeit im Voraus gebucht werden. Des Weiteren ist die Maori-Kultur in der Hawke’s Bay tief verankert und es können verschiedene Ausflüge unternommen werden.
Zimmer
Die 22 Suiten sind alle schön in die Natur eingebettet und bieten atemberaubende Aussichten über die idyllische Landschaft des Cape Kidnappers. Sämtliche Suiten sind mit einer Klimaanlage, einer Sitzecke, einem begehbaren Kleiderschrank, einem Fernseher, einem Safe, sowie einer Minibar ausgestattet. Die Badezimmer sind sehr geräumig und verfügen sowohl über eine Dusche als auch über eine Badewanne. Den Gästen steht kostenloses WLAN zur Verfügung.
Preis auf Anfrage
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