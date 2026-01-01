Die zu den «Relais & Châteaux» gehörende Lodge liegt auf einem über 2400 Hektar grossen Farmland. Den Gästen stehen ein Swimmingpool, ein Spa-Bereich, ein Fitnessraum und Lektionen in Yoga und Pilates zur Verfügung. Das hoteleigene Restaurant überzeugt mit lokaler und frischer Küche. Die mehrgängigen Menüs können entweder im Haupthaus oder auf der schönen Terrasse eingenommen werden. Das Highlight der Lodge ist jedoch der vorzügliche 71-Par Golfplatz, erbaut vom Golfarchitekten Tom Doak, welcher sich in unmittelbarer Nähe zur Lodge befindet.

Er muss besonders in der Hauptreisezeit im Voraus gebucht werden. Des Weiteren ist die Maori-Kultur in der Hawke’s Bay tief verankert und es können verschiedene Ausflüge unternommen werden.