The Crown Hotel
Napier
Beschreibung
Lage
Das Hotel besticht durch die Aussicht auf die Küste und liegt rund 5 Autominuten vom Stadtzentrum von Napier entfernt. Zum Flughafen sind es nur etwa 10 Fahrminuten.
Angebot
Zu den Einrichtungen des Crown Hotels gehören das «Milk & Honey» Restaurant, eine gemütliche Bar sowie ein Fitnesscenter. Parkplätze und WLAN stehen kostenlos zur Verfügung.
Zimmer
Die 43 Zimmer sind in einem historischen Gebäude untergebracht und bieten ein grosses Badezimmer, eine Lounge sowie eine eigene Terrasse.
Preis auf Anfrage
Loading map...