Beschreibung

Lage Das Hotel besticht durch die Aussicht auf die Küste und liegt rund 5 Autominuten vom Stadtzentrum von Napier entfernt. Zum Flughafen sind es nur etwa 10 Fahrminuten.

Angebot Zu den Einrichtungen des Crown Hotels gehören das «Milk & Honey» Restaurant, eine gemütliche Bar sowie ein Fitnesscenter. Parkplätze und WLAN stehen kostenlos zur Verfügung.