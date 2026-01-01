Rainforest Retreat
Franz Josef
Beschreibung
Lage
Das Rainforest Retreat liegt im Herzen des Franz Josef Village an der Westküste der neuseeländischen Südinsel.
Angebot
Im Monsoon Restaurant und Bar können Pizza, Burger und andere Leckereien bestellt werden. Rund um das Retreat können viele Aktivitäten unternommen werden. Hierzu gehören zum Beispiel eine geführte Wanderung zum Franz Josef Gletscher, Reiten, Skydiven, Kajaken, geführte Wanderungen, Quad Bikes, Raf- ting, baden in beheizten Pools, Rundflüge und vieles mehr.
Zimmer
Die Tree Hut ist die kleinste Kategorie und verfügt über ein eigenes Bad, einen Fernseher und eine Tee-/Kaffeestation. Die grösseren und luxuriöseren Deluxe Tree Lodges verfügen zudem über ein Badezimmer mit Regendusche und Fussbodenheizung, eine Kochnische, eine Nespressomaschine und ein Sofa. Im Spa Tree House gibt es zusätzlich einen Whirpool auf der Terrasse.
Preis auf Anfrage
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