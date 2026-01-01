Beschreibung

Lage Das Rainforest Retreat liegt im Herzen des Franz Josef Village an der Westküste der neuseeländischen Südinsel.

Angebot Im Monsoon Restaurant und Bar können Pizza, Burger und andere Leckereien bestellt werden. Rund um das Retreat können viele Aktivitäten unternommen werden. Hierzu gehören zum Beispiel eine geführte Wanderung zum Franz Josef Gletscher, Reiten, Skydiven, Kajaken, geführte Wanderungen, Quad Bikes, Raf- ting, baden in beheizten Pools, Rundflüge und vieles mehr.