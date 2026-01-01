The Hermitage Hotel
Mount Cook
Beschreibung
Lage
Die spektakuläre Lage am Fusse des Mount Cook überrascht viele Gäste. Bereits die Fahrt zum Hotel ist einzigartig.
Angebot
Im Hotelkomplex befinden sich das Alpine Restaurant, welches von Frühstück bis Abendessen alles in Buffet Form anbietet. Im Panorama Room kann am Abend entweder à la Carte oder ein Degustationsmenü genossen werden und die Snowline Bar schenkt einzigartige Cocktails und Drinks aus. Für Abwechslung sorgen zudem das Sir Edmund-Hillary-Museum und ein 2D & 3D Theater. Zahlreiche Ausflüge können vor Ort organisiert werden.
Zimmer
Das Hotel bietet 164 Zimmer in unterschiedlichen Kategorien, verteilt auf mehrere Gebäude an. Von den Standard Mt Cook View Zimmern aus geniessen Sie einen atemberaubenden Ausblick auf den Gipfel des Mt. Cook. Die Superior Zimmer sowie die Standard Mt Cook View Zimmer verfügen über einen kleinen Balkon. Die Premium und Premium Plus Zimmer wurden grundlegend umgestaltet und verfügen neu über Duschen und eine neue Inneneinrichtung. Geblieben sind die grossen Fensterfronten und die Nespresso-Maschine.
Preis auf Anfrage
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