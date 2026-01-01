Beschreibung

Lage Die spektakuläre Lage am Fusse des Mount Cook überrascht viele Gäste. Bereits die Fahrt zum Hotel ist einzigartig.

Angebot Im Hotelkomplex befinden sich das Alpine Restaurant, welches von Frühstück bis Abendessen alles in Buffet Form anbietet. Im Panorama Room kann am Abend entweder à la Carte oder ein Degustationsmenü genossen werden und die Snowline Bar schenkt einzigartige Cocktails und Drinks aus. Für Abwechslung sorgen zudem das Sir Edmund-Hillary-Museum und ein 2D & 3D Theater. Zahlreiche Ausflüge können vor Ort organisiert werden.