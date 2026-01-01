Beschreibung

Lage Dieses Luxushotel mit toller Privatsphäre liegt inmitten des subtropischen Regenwaldes, unterhalb des Franz Josef Gletschers und nur wenige Gehminuten vom Dorfkern entfernt. Die Glacier Hot Pools befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Angebot Das in Bezug auf Materialien und Grösse der Natur angepasste Hotel schafft neue Dimensionen an der Westküste. Im Retreat befindet sich eine Bar und ein Restaurant mit lokalen Speisen. Selbstfahrer freuen sich über die kostenlosen Parkmöglichkeiten. Im gesamten Retreat wird kostenloses WLAN angeboten. Am hoteleigenen Tourdesk können Ausflüge und Aktivitäten in die nähere Umgebung gebucht werden.