Te Waonui Forest Retreat
Franz Josef
Beschreibung
Lage
Dieses Luxushotel mit toller Privatsphäre liegt inmitten des subtropischen Regenwaldes, unterhalb des Franz Josef Gletschers und nur wenige Gehminuten vom Dorfkern entfernt. Die Glacier Hot Pools befinden sich in unmittelbarer Nähe.
Angebot
Das in Bezug auf Materialien und Grösse der Natur angepasste Hotel schafft neue Dimensionen an der Westküste. Im Retreat befindet sich eine Bar und ein Restaurant mit lokalen Speisen. Selbstfahrer freuen sich über die kostenlosen Parkmöglichkeiten. Im gesamten Retreat wird kostenloses WLAN angeboten. Am hoteleigenen Tourdesk können Ausflüge und Aktivitäten in die nähere Umgebung gebucht werden.
Zimmer
Die Zimmer des Retreats sind auf vier Gebäudeflüge aufgeteilt, so dass sich von jedem Zimmer eine tolle Aussicht eröffnet. Alle 100 Zimmer sind geräumig und grosszügig eingerichtet. Die üblichen Annehmlichkeiten wie ein Fernseher oder eine Minibar finden sich in jedem Zimmer, genauso wie eine eigene Veranda oder ein Balkon.
Preis auf Anfrage
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