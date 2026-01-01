Beschreibung

Lage Die Unterkunft liegt malerisch in der Bay of Islands, eingebettet in einem schönen Garten und direkt am Meer. Der historische Treaty Ground von Waitangi liegt ganz in der Nähe.

Angebot Das Copthorne Bay of Islands bietet einen Tennisplatz und einen Swimmingpool. Das naturbelassene Buschland lädt zu Spaziergängen in der Umgebung ein. Im hoteleigenen Restaurant werden lokale Speisen mit tropischem Touch serviert.