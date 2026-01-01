Copthorne Bay of Islands
Paihia
Beschreibung
Lage
Die Unterkunft liegt malerisch in der Bay of Islands, eingebettet in einem schönen Garten und direkt am Meer. Der historische Treaty Ground von Waitangi liegt ganz in der Nähe.
Angebot
Das Copthorne Bay of Islands bietet einen Tennisplatz und einen Swimmingpool. Das naturbelassene Buschland lädt zu Spaziergängen in der Umgebung ein. Im hoteleigenen Restaurant werden lokale Speisen mit tropischem Touch serviert.
Zimmer
Die Standard Zimmer bieten eine schöne Aussicht auf den Garten, während die Superior Sea View Zimmer einen tollen Blick auf den Ozean freigeben. Alle Zimmer verfügen über ein Telefon, einen Fernseher und eine Minibar.
Preis auf Anfrage
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