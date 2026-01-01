Beschreibung

Lage Die spektakuläre Lage des Eagles Nest auf dem Hügel einer Halbinsel überzeugt jeden Gast. Trotz der abgeschiedenen Lage inmitten der imposanten Landschaft ist das hübsche Städtchen Russell in nur wenigen Fahrminuten erreichbar. Von hier aus lassen sich zahlreiche Ausflüge in die Region unternehmen: Ob per Schiff, Helikopter oder auf dem Landweg – das Eagles Nest ist ideal gelegen, um die Bay of Islands zu erkunden.

Angebot Die Unterkunft bietet einen ausgezeichneten Weinkeller. Zudem werden frische und lokale Produkte von einheimischen Spitzenköchen in Ihrer eigenen Villa in grossartige Menü-Kreationen verwandelt (mit Zusatzkosten verbunden). Weiter kann ein Personal-Trainer angestellt, oder auf einem der fünf Golfplätze in der Region Bälle abgeschlagen werden.

Zimmer Die 5 luxuriösen, geräumigen Villen sind mit allem erdenklichen Luxus ausgestattet. Alle Villen verfügen über einen eigenen Swimmingpool oder einen Jacuzzi, einen Haartrockner, ein Home-Cinema-System mit Plasma-Fernseher, kostenloses WLAN, eine voll ausgestattete Küche, sowie einen Grill auf der Terrasse. Ausserdem ist bei einigen Villen ein Zugang zu einem privaten Strandabschnitt vorhanden, der totale Privatsphäre verspricht.