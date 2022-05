Verschiedene Unterwasserbewohner

Malediven Tauchen führt Sie in artenreiche Tauchreviere, wo Sie fast überall eine vielfältige Unterwasser Fauna bestaunen können. Allerdings kann diese regionale Unterschiede aufweisen. Korallen, Gorgonien, Federsterne sowie Zackenbarsche, Füsiliere, Schnapper, Napoleonfische und Riffbarsche sind überall verbreitet. Am Nord Male Atoll finden Sie zudem Harlekingarnelen, Doktorfische, Papageienfische und Stachelrochen. Hier befindet sich das bekannteste Wrack der Malediven, die Maledive Victory. Das Wrack befindet sich in etwa acht bis 30 Metern Tiefe und kann bei einem Tauchgang ausgiebig erforscht werden. Ein weiteres Wrack befindet sich beim Süd Male Atoll sowie Höhlen, wie die Mafushi-Cave. Wenn Sie Mantas oder Haie sehen wollen, sind Sie dort ebenfalls richtig.

Beim Ari Atoll finden Sie nicht nur Schiffswracks, sondern eine besonders vielfältige Fauna. Hier tummeln sich Steinfische, Fledermausfische, Rotfeuerfische sowie Drachenköpfe und Weichkorallen. Sie erleben Oktopusse, die in Sekundenbruchteilen ihre Farbe und Oberfläche ändern können, sowie Rochen, Mantas und Schildkröten. Haben Sie Fragen oder sind sich nicht sicher, welches Atoll Ihren Ansprüchen entspricht oder zu Ihrem Können passt, stehen Ihnen unsere Spezialisten mit Rat und Tat zur Seite. So finden Sie massgeschneidert die besten Malediven Inseln für Taucher und Ihre Tauchreise auf den Malediven wird zum bleibenden Erlebnis.