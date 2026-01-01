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Ocho Rios, Jamaika, Karibik

Ocho Rios Reisen

Zum Naturparadies an der Nordküste mit dem Spezialisten

Ocho Rios ist eine kleine Hafenstadt an der Nordküste Jamaikas. Dieses ehemalige Fischerdorf ist heute ein beliebtes Ferienziel mit einem von Hotels gesäumten Strand an der Mahogany Bay. Im Städtchen gibt es eine sehr gute Restaurantszene und ein lebhaftes Nachtleben. Der umgebende Landkreis Saint Ann bietet unverfälschte Natur mit Regenwald und tosenden Wasserfällen. Die Dunn’s River Falls sind besonders eindrücklich mit ihren 180 Meter hohen terrassenförmigen Wasserfällen. Wer Abenteuer sucht, dem stehen River Rafting Exkursionen offen.

Und wer tropische Natur liebt, wird auf Wandertouren in der Region von Ocho Rios auf seine Kosten kommen. Besonders eindrücklich ist die Vegetation im nahegelegenen Shaw Park Botanical Garden. Ocho Rios ist ein beliebter Ankerplatz für Schiffe, die während einer Karibik Kreuzfahrt hier vor Anker gehen. Die kleine, sympathische Stadt wirkt wie ein Magnet auf die grossen der Musikszene, wurden doch einige UB40 Alben in einem lokalen Tonstudio eingespielt.

Auch Mick Jagger und Keith Richards von den Rolling Stones sind regelmässige Gäste und mieten sich jeweils in abgeschiedenen Häusern in den Bergen über Ocho Rios ein.

Wenn Sie ihn Ihren Jamaika Ferien auf den Spuren von Musikprominenz wandeln wollen oder wissen möchten, wie Sie einen entspannten Aufenthalt in Ocho Rios in Ihren Jamaika Reisen einplanen können, zeigen Ihnen unsere Jamaika Spezialisten sehr gerne.

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