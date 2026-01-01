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Montego Bay, Jamaika, Karibik.

Montego Bay Reisen

Die Grossstadt mit tropischer Strandatmosphäre

Montego Bay ist die viertgrösste Stadt im Land. Die jamaikanische City zeigt Besuchern zwei gänzlich verschiedene Seiten: Da ist einmal ‘MoBay’, die etwas schummrige Seite der Stadt, die aber die meisten Grossstädte der Welt ebenfalls haben – und die Touristen in ihren Jamaika Ferien nicht aufsuchen. Das andere, das polierte und attraktive Gesicht von Montego Bay erwartet Sie aber mit perfekten weissen Sandstränden, über denen sich ein strahlend blauer Tropenhimmel von Horizont zu Horizont streckt.

Die Stadt ist ein wunderbarer Schmelztiegel der Kulturen, in dem sich Einheimische und Besucher überall begegnen. Geniessen Sie die lokale Küche in einem Pub über die Strasse oder verwöhnen Sie sich bei einem tropischen Festmahl in einem der zahlreichen Restaurants. Auf einem Stadtrundgang werden Sie der kreativen Kunstfertigkeit und Handwerkskunst der Menschen in kleinen Shops und Boutiquen begegnen. Einige historische Gebäude aus den Anfängen des 18. Jahrhunderts weisen auf den Prunk und Reichtum aus der Zeit der kolonialen Besatzung Jamaikas durch die Engländer hin.

Wenn Sie ein paar Tage in Montego Bay bleiben, haben Sie die Wahl aus einer vielfältigen Palette an Unterkünften, die von schicken All Inclusive Resorts bis hin zu kleinen Boutique Hotels reicht. Die meisten grösseren Hotels und Resorts liegen im schicken Vorort Ironshore ausserhalb des Stadtkerns. Wie Sie einen Aufenthalt in Montego Bay in Ihre Jamaika Ferien einschliessen können, zeigen Ihnen unsere Jamaika Spezialisten gerne.

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Montego Bay: Jamaikas Tor im Nordwesten

Die zweitgrösste Stadt der Insel ist für die meisten Reisenden der Ankunftsort – der internationale Flughafen liegt nur wenige Minuten von den Hotelstränden entfernt.

Doctor's Cave Beach und die Hip Strip

Der bekannteste Strand der Stadt verdankt seinen Namen einem britischen Arzt, der dem Wasser Heilkraft nachsagte. Er fällt flach ab und ist durch ein Riff geschützt. Direkt dahinter verläuft die Gloucester Avenue, die Hip Strip, mit Restaurants, Bars und Läden.

Rose Hall und die Plantagengeschichte

Östlich der Stadt steht das restaurierte Herrenhaus Rose Hall aus dem 18. Jahrhundert, um dessen einstige Besitzerin sich die bekannteste Geistergeschichte Jamaikas rankt. Führungen bei Tag erklären die Plantagenzeit, jene bei Nacht spielen mit der Legende.

Rafting auf dem Martha Brae

Auf Bambusflössen gleiten Sie in gut einer Stunde durch tropischen Wald flussabwärts, gestakt von einem Flossführer. Es ist ruhig, schattig und funktioniert auch mit Kindern gut.

Ausflüge und Anreise ab Montego Bay

Von hier aus erschliessen sich die bekanntesten Ziele der Nordküste.

Dunn's River Falls und Ocho Rios

Rund anderthalb Fahrstunden östlich stürzt ein Wasserfall über Kalksteinterrassen direkt ins Meer; er lässt sich in einer Kette barfuss hinaufsteigen. Ocho Rios ist zugleich Kreuzfahrthafen und Ausgangspunkt für Zipline- und Höhlentouren.

Negril und der Seven Mile Beach

Rund anderthalb Stunden westlich liegt der bekannteste Strand Jamaikas: elf Kilometer heller Sand, an dessen Südende die Klippen von West End für Sonnenuntergänge und Sprünge ins Meer bekannt sind.

Anreise und beste Reisezeit

Der Sangster International Airport wird ab Europa mit einem Umstieg erreicht; ab der Schweiz dauert die Reise rund zwölf bis vierzehn Stunden, die Zeitverschiebung beträgt sechs bis sieben Stunden. Von Dezember bis April ist es trocken und warm, die Hurrikansaison dauert von Juni bis November.

Häufige Fragen zu Montego Bay

Den Doctor's Cave Beach mit seinem geschützten Riff, die Hip Strip an der Gloucester Avenue, das Herrenhaus Rose Hall aus dem 18. Jahrhundert und Bambusflossfahrten auf dem Martha Brae.

Die Dunn's River Falls bei Ocho Rios rund anderthalb Fahrstunden östlich und der Seven Mile Beach von Negril etwa gleich weit westlich.

Ab der Schweiz mit einem Umstieg rund zwölf bis vierzehn Stunden. Die Zeitverschiebung beträgt sechs bis sieben Stunden, der Flughafen liegt wenige Minuten von den Hotelstränden entfernt.

Von Dezember bis April ist es trocken und warm. Die Hurrikansaison dauert von Juni bis November mit statistischem Höhepunkt zwischen August und Oktober.

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