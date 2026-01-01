Montego Bay Reisen
Die Grossstadt mit tropischer Strandatmosphäre
Round Hill Hotel
Preis auf Anfrage
Montego Bay
Das Round Hill Hotel zählt zu den Top Adressen in der Karibik. Mit Designermöbeln ausgestattet hat es den Glamour und...
S Hotel Montego Bay
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Montego Bay
Tauchen Sie ein in Luxus und Entspannung im S Hotel Montego Bay, Jamaika. Lassen Sie sich von stilvollen...
Montego Bay: Jamaikas Tor im Nordwesten
Die zweitgrösste Stadt der Insel ist für die meisten Reisenden der Ankunftsort – der internationale Flughafen liegt nur wenige Minuten von den Hotelstränden entfernt.
Doctor's Cave Beach und die Hip Strip
Der bekannteste Strand der Stadt verdankt seinen Namen einem britischen Arzt, der dem Wasser Heilkraft nachsagte. Er fällt flach ab und ist durch ein Riff geschützt. Direkt dahinter verläuft die Gloucester Avenue, die Hip Strip, mit Restaurants, Bars und Läden.
Rose Hall und die Plantagengeschichte
Östlich der Stadt steht das restaurierte Herrenhaus Rose Hall aus dem 18. Jahrhundert, um dessen einstige Besitzerin sich die bekannteste Geistergeschichte Jamaikas rankt. Führungen bei Tag erklären die Plantagenzeit, jene bei Nacht spielen mit der Legende.
Rafting auf dem Martha Brae
Auf Bambusflössen gleiten Sie in gut einer Stunde durch tropischen Wald flussabwärts, gestakt von einem Flossführer. Es ist ruhig, schattig und funktioniert auch mit Kindern gut.
Ausflüge und Anreise ab Montego Bay
Von hier aus erschliessen sich die bekanntesten Ziele der Nordküste.
Dunn's River Falls und Ocho Rios
Rund anderthalb Fahrstunden östlich stürzt ein Wasserfall über Kalksteinterrassen direkt ins Meer; er lässt sich in einer Kette barfuss hinaufsteigen. Ocho Rios ist zugleich Kreuzfahrthafen und Ausgangspunkt für Zipline- und Höhlentouren.
Negril und der Seven Mile Beach
Rund anderthalb Stunden westlich liegt der bekannteste Strand Jamaikas: elf Kilometer heller Sand, an dessen Südende die Klippen von West End für Sonnenuntergänge und Sprünge ins Meer bekannt sind.
Anreise und beste Reisezeit
Der Sangster International Airport wird ab Europa mit einem Umstieg erreicht; ab der Schweiz dauert die Reise rund zwölf bis vierzehn Stunden, die Zeitverschiebung beträgt sechs bis sieben Stunden. Von Dezember bis April ist es trocken und warm, die Hurrikansaison dauert von Juni bis November.
Häufige Fragen zu Montego Bay
Den Doctor's Cave Beach mit seinem geschützten Riff, die Hip Strip an der Gloucester Avenue, das Herrenhaus Rose Hall aus dem 18. Jahrhundert und Bambusflossfahrten auf dem Martha Brae.
Die Dunn's River Falls bei Ocho Rios rund anderthalb Fahrstunden östlich und der Seven Mile Beach von Negril etwa gleich weit westlich.
Ab der Schweiz mit einem Umstieg rund zwölf bis vierzehn Stunden. Die Zeitverschiebung beträgt sechs bis sieben Stunden, der Flughafen liegt wenige Minuten von den Hotelstränden entfernt.
Von Dezember bis April ist es trocken und warm. Die Hurrikansaison dauert von Juni bis November mit statistischem Höhepunkt zwischen August und Oktober.
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