Beschreibung

Einleitung Dieses Boutique-Resort in Ocho Rios ist ein bekanntes und bevorzugtes Reiseziel für den internationalen Jetset und die literarische Elite. Die zwanglose Eleganz der Insel und die authentische jamaikanische Atmosphäre machen es zu einem bodenständigen Ort, der dennoch den Glanz eines versteckten Juwels versprüht.

Lage Eingebettet in einem herrlichen Korallenfelsen mit Blick auf das Karibische Meer.

Angebot Stay at 1 play at 2: Als Gast des Sandals Royal Plantation können Sie alle Angebote des benachbarten Sandals Ochi Beach kostenfrei mitgeniessen. Im Sandals Royal Plantation erwartet Sie in fünf Gourmet Restaurants kulinarische Perfektion – von köstlichen Vorspeisen bis hin zu sündigen Desserts. Geniessen Sie Köstlichkeiten aus aller Welt, die von internationalen Köchen mit frischen Zutaten zubereitet werden. Mit dem Sandals 5-Star Global Gourmet™ Programm können Sie aus den zahlreichen Resort-Restaurants wählen, die Ihnen jederzeit köstliche Spezialitäten anbieten.

Zimmer In einer eleganten Atmosphäre bieten 74 Suiten, alle mit Butler-Service und Meerblick, und eine private Villa mit 3 Schlafzimmern einen einmaligen Komfort. Alle Suiten verfügen über King-Size Bett, Klimaanlage, Deckenventilator, Bad/Dusche/WC, Föhn, TV, Telefon, iPod®-Station, WLAN, Kaffee-/Teezubereiter, Bügelbrett/-eisen und Safe.

Sport/Wellness Wassersport (Wasserski, Hobie Cat, Schnorcheln, Kajak oder Paddelboarding. Zwei Tauchgänge pro Tag für zertifizierte Taucher inklusive.