Sandals Dunn's River
Ocho Rios
Beschreibung
Einleitung
Wiedereröffnung war Ende Mai 2023 als komplett neu gestaltetes Resort. An der Nordküste von Jamaika gelegen, wo sich Flüsse durch Wälder schlängeln und rauschende Wasserfälle die Landschaft verschönern.
Lage
Das Sandals Dunn’s River liegt an der wunderschönen Nordküste von Jamaika. Das Resort ist etwa 1 Stunde und 40 Minuten vom internationalen Flughafen Sangster in Montego Bay, Jamaika, entfernt.
Angebot
Das Sandals Dunn’s River bietet eine Auswahl an Restaurants und Bars, in denen Sie verschiedene kulinarische Köstlichkeiten und Getränke geniessen können. Neben lokalen Spezialitätenrestaurants auch internationale Gastronomie. In Bezug auf Bars bietet das Resort mehrere Optionen, darunter eine Swim-up Bar, eine Beach Bar, eine Piano Bar und eine Lounge Bar. Sie können aus einer breiten Palette von Spa-Paketen und Einzelbehandlungen wählen, darunter Massagen wie Schwedische Massage, Tiefengewebsmassage, Aromatherapie und Hot Stone Massage.
Zimmer
Das Hotel verfügt über 260 Zimmer. Das Sandals Dunn’s River bietet verschiedene Arten von Zimmern und Suiten, um den Bedürfnissen und Vorlieben der Gäste gerecht zu werden. Die Coyaba Sky Rondoval Villen sind die ersten ihrer Art, die den Luxus neu definieren. Sie verfügen über einen überdimensionalen Pool und ein persönliches Refugium mit einer atemberaubenden Open-Air-Terrasse über diesen Villen, die stilvoll eingerichtet sind und die Möglichkeit bieten, die Wärme der Sonne zu geniessen.
Die Travertine Luxery Rooms bietet einen Blick auf die grüne und bergige Landschaft Jamaikas. Für Ihre Bequemlichkeit, umfasst das Zimmer Robert Mondavi Weine und einen Kühlschrank mit Wasser in Flaschen, Saft, Soda, und lokale Biere.
Aktivitäten
Wassersport (Wasserski, Hobie Cat, Schnorcheln, Kajak oder Paddelboarding. Zwei Tauchgänge pro Tag für zertifizierte Taucher inklusive. An Land können Sie Tennis und Golf spielen.
Preis auf Anfrage
Loading map...