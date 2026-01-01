Das Hotel verfügt über 260 Zimmer. Das Sandals Dunn’s River bietet verschiedene Arten von Zimmern und Suiten, um den Bedürfnissen und Vorlieben der Gäste gerecht zu werden. Die Coyaba Sky Rondoval Villen sind die ersten ihrer Art, die den Luxus neu definieren. Sie verfügen über einen überdimensionalen Pool und ein persönliches Refugium mit einer atemberaubenden Open-Air-Terrasse über diesen Villen, die stilvoll eingerichtet sind und die Möglichkeit bieten, die Wärme der Sonne zu geniessen.

Die Travertine Luxery Rooms bietet einen Blick auf die grüne und bergige Landschaft Jamaikas. Für Ihre Bequemlichkeit, umfasst das Zimmer Robert Mondavi Weine und einen Kühlschrank mit Wasser in Flaschen, Saft, Soda, und lokale Biere.