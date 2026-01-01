Knecht Reisegruppe Gütesiegel
karibik Reisen Gütesiegel
karibikreisen
Blue Mountains, Jamaika, Karibik

Blue Mountains Ferien

Exzellenter Kaffee in den Blauen Bergen

Dieser 45 Kilometer lange Gebirgszug eine Autostunde von der Landeshauptstadt Kingston entfernt, ragt hoch über den östlichen Pfarreien St. Andreas, St. Thomas, Portland und St. Mary auf. Die Blue Mountains verdanken ihren Namen dem sanften Dunst, der sich im feucht-heissen Klima faul um die Gipfel schmiegt. Im fruchtbaren Bergland wird der berühmte Blue Mountains Coffee angebaut – probieren Sie diesen wohlschmeckenden lokalen Kaffee während Ihren Jamaika Ferien. Wer im Berggebiet selbstständig unterwegs ist, sollte dies nur mit einem geländegängigen Mietwagen tun, denn es gibt einige ungeteerte Wege.

Die Blue Mountains sind ein Paradies für Naturliebhaber, die von der vielfältigen Flora und Fauna beeindruckt sein werden. Der Blue Mountains National Park gehört ist Teil der UNESCO Welterbeliste. In der Höhe sind die Temperaturen im Vergleich zur Küstenregion angenehm kühl. Der höchste Gipfel der Region ist der Blue Mountain Peak, der erstaunliche 2256 Meter hoch in den Tropenhimmel ragt. Falls Sie auf Ihren Jamaika Reisen eine anstrengende, aber lohnenswerte Wanderung unternehmen möchten, empfehlen wir Ihnen den Aufstieg zum Gipfel in den frühen Morgenstunden.

Oben angelangt werden Sie nämlich mit etwas Glück einen Sonnenaufgang über dem karibischen Meer erleben, den Sie so schnell nicht vergessen werden. Das kleine, charmante Gästehaus Forres Park Blue Mountain Farm ist eines der Hotels in der Region. Es liegt am Fuss Blue Mountain Peak und ist von einer Kaffeeplantage umgeben. Ein Restaurant und eine tropische Bar sorgen für einen entspannten Aufenthalt. Gerne erstellen Ihnen unsere Jamaika Spezialisten einen massgeschneiderten Reiseplan für Ihre Jamaika Ferien.

Lage und Anreise

Die Blue Mountains liegen im Osten Jamaikas und bilden damit das Gegenstück zu den bekannten Badeorten an der Nord- und Westküste. Ausgangspunkt ist in der Regel Kingston: Wer die Hauptstadt ohnehin besucht, erreicht das Bergland ohne grossen Umweg. Über die Bergstrassen besteht zudem eine Verbindung an die Nordostküste in die Region Portland – eine praktische Route für alle, die die Berge in eine Rundreise einbauen möchten. Rechnen Sie wegen der engen, kurvigen Strassen auch für kurze Strecken genügend Fahrzeit ein.

Für wen sich die Region eignet

Die Blue Mountains sind kein Badeziel, sondern ein Kontrastprogramm zu Strand und Resort. Die Region passt in Ihre Reise, wenn Sie einer der folgenden Punkte anspricht:

  • Wandern und Natur: Bergwald mit Farnen und Nebelstimmung sowie eine reiche Vogelwelt – die Region gilt als eines der lohnendsten Gebiete Jamaikas für Vogelbeobachtungen.
  • Kaffee: Besuche auf Kaffeefarmen geben Einblick in Anbau und Verarbeitung des Blue Mountain Coffee.
  • Kühlere Luft: frische Abende und angenehme Wandertemperaturen als Abwechslung zur Küste.
  • Ruhe: kleine, oft familiär geführte Unterkünfte statt grosser Hotelanlagen.

Wer ausschliesslich Strandferien und umfassende Resort-Infrastruktur sucht, ist an der Küste besser aufgehoben und kann die Berge stattdessen als Tagesausflug ab Kingston einplanen.

Unterkünfte und Kombination

Das Unterkunftsangebot im Bergland ist klein und einfach gehalten: Gästehäuser und Lodges, häufig bei Kaffeeplantagen gelegen, stehen im Vordergrund. Für die meisten Reisenden genügen wenige Nächte, um zu wandern und eine Kaffeefarm zu besuchen. Bewährt hat sich die Kombination mit Badeferien: zuerst das Bergland, anschliessend die Küste – etwa Port Antonio an der Nordostküste oder die Ferienorte weiter westlich. Auch als Etappe einer Mietwagenrundreise über die Insel fügen sich die Blue Mountains gut ein.

Klima und Reisezeit

In den Blue Mountains fällt mehr Regen als an der Küste, und das Wetter kann rasch wechseln – ziehende Wolken und Nebel gehören zum Charakter der Region. Als angenehmste Reisezeit gelten, wie für Jamaika insgesamt, die trockeneren Monate von etwa Dezember bis April. Wanderungen sind grundsätzlich das ganze Jahr möglich; packen Sie in jedem Fall eine warme Schicht und Regenschutz ein, denn die Abende in der Höhe sind spürbar kühler als am Meer.

All Inklusive Jamaika

Hier finden Sie die besten Angebote für All inklusive Ferien auf Jamaika

Badeferien Jamaika

Jamaika bietet die schönsten Strände der Welt

Ferien mit Kindern auf Jamaika

Hier finden Sie einzigartige und traumhafte Jamaika-Reisen für die ganze Familie

Honeymoon Jamaika

Romantische Flitterwochen auf der wohl schönsten Karibikinsel

Naturerlebnisse Jamaika

Jamaika hat eine einzigartige und wunderschöne Naturlandschaft

Reiseinformationen

Alle wichtigen, nützlichen und hilfreichen Reisetipps für eine optimale Reisevorbereitung

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Karibik-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren