Blue Mountains Ferien
Exzellenter Kaffee in den Blauen Bergen
Lage und Anreise
Die Blue Mountains liegen im Osten Jamaikas und bilden damit das Gegenstück zu den bekannten Badeorten an der Nord- und Westküste. Ausgangspunkt ist in der Regel Kingston: Wer die Hauptstadt ohnehin besucht, erreicht das Bergland ohne grossen Umweg. Über die Bergstrassen besteht zudem eine Verbindung an die Nordostküste in die Region Portland – eine praktische Route für alle, die die Berge in eine Rundreise einbauen möchten. Rechnen Sie wegen der engen, kurvigen Strassen auch für kurze Strecken genügend Fahrzeit ein.
Für wen sich die Region eignet
Die Blue Mountains sind kein Badeziel, sondern ein Kontrastprogramm zu Strand und Resort. Die Region passt in Ihre Reise, wenn Sie einer der folgenden Punkte anspricht:
- Wandern und Natur: Bergwald mit Farnen und Nebelstimmung sowie eine reiche Vogelwelt – die Region gilt als eines der lohnendsten Gebiete Jamaikas für Vogelbeobachtungen.
- Kaffee: Besuche auf Kaffeefarmen geben Einblick in Anbau und Verarbeitung des Blue Mountain Coffee.
- Kühlere Luft: frische Abende und angenehme Wandertemperaturen als Abwechslung zur Küste.
- Ruhe: kleine, oft familiär geführte Unterkünfte statt grosser Hotelanlagen.
Wer ausschliesslich Strandferien und umfassende Resort-Infrastruktur sucht, ist an der Küste besser aufgehoben und kann die Berge stattdessen als Tagesausflug ab Kingston einplanen.
Unterkünfte und Kombination
Das Unterkunftsangebot im Bergland ist klein und einfach gehalten: Gästehäuser und Lodges, häufig bei Kaffeeplantagen gelegen, stehen im Vordergrund. Für die meisten Reisenden genügen wenige Nächte, um zu wandern und eine Kaffeefarm zu besuchen. Bewährt hat sich die Kombination mit Badeferien: zuerst das Bergland, anschliessend die Küste – etwa Port Antonio an der Nordostküste oder die Ferienorte weiter westlich. Auch als Etappe einer Mietwagenrundreise über die Insel fügen sich die Blue Mountains gut ein.
Klima und Reisezeit
In den Blue Mountains fällt mehr Regen als an der Küste, und das Wetter kann rasch wechseln – ziehende Wolken und Nebel gehören zum Charakter der Region. Als angenehmste Reisezeit gelten, wie für Jamaika insgesamt, die trockeneren Monate von etwa Dezember bis April. Wanderungen sind grundsätzlich das ganze Jahr möglich; packen Sie in jedem Fall eine warme Schicht und Regenschutz ein, denn die Abende in der Höhe sind spürbar kühler als am Meer.
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