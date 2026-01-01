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Kingston, Jamaika

Kingston Reisen

Reggae, Rasta und karibische Lebensfreude vom Spezialisten

Jamaikas grösste Metropole ist auch die Hauptstadt. Kingston schmiegt sich an den Fuss der nahen Blue Mountains, einem Naturparadies und Berggebiet verblüffender Vielfalt. Die Stadt verfügt über den siebtgrösssten Naturhafen der Welt und ist darum ein wichtiger Warenumschlagplatz für die gesamte karibische Region. Kingston ist das kulturelle und wirtschaftliche Herz der Insel und ein Ort, der 2015 von der UNESCO zur ‘kreativen Stadt der Musik’ ernannt wurde.

Selbstverständlich ist da der grosse Sohn der Stadt: wer kennt nicht Bob Marley, seinen jamaikanischen Reggae und den bahnbrechenden Einfluss, den dieser begnadete Künstler auf die weltweite Musikszene hatte?

Kingston ist der richtige Ort, wenn Sie auf Ihren Jamaika Reisen faszinierende Musik und ein lebendiges und buntes Nachtleben erleben möchten. Hier finden Sie aber auch Kunstgalerien, kulinarische Genüsse, atemberaubende Aussichten in den kühlen Hügeln hoch über der Stadt und herrliche Badestrände ausserhalb der Stadt. Im Stadtzentrum befinden sich historische Gebäude, ehrwürdige Bankhäuser, Strassenmärkte und eines der grössten Kunstmuseen der Karibik. Im Gegensatz dazu sind es in Uptown die besten Hotels und Restaurants der Stadt, die sich grösstenteils rund um den Emancipation Park in New Kingston befinden.

Das Stadthotel Four Seasons Kingston Hotel ist ein guter Ausgangspunkt, um die quirlige Tropenstadt zu erkunden. Das Mittelklassehotel verfügt über einen Pool mit Bar und ein Restaurant. Sprechen Sie mit unseren Jamaika Spezialisten, wie Sie Kingston in Ihre Jamaika Reisen einschliessen können. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

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