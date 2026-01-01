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Runaway Bay, Jamaica

Runaway Bay Reisen

Traumhaft entspannende Strand Ferien vom Spezialisten

Runaway Bay ist ein Hotspot für Sonnenanbeter, Schnorchler und Taucher. Das nette Ein-Strassen-Dorf an der jamaikanischen Nordküste liegt 30 Kilometer westlich von Ocho Rios, einer kleinen Hafenstadt an der Mahogany Bay. Während ein paar entspannten Ferientagen während Ihren Jamaika Reisen finden Sie hier schöne Spots entlang der Strände. Umgeben von dichter tropischer Vegetation geniessen Sie in Runaway Bay den Panoramablick auf die warme karibische See. Besonders beliebt sind bekannte Strände wie Reggae Beach oder James Bond Beach.

Diese perfekten Küstenabschnitte eignen sich hervorragend, um unbeschwerte Strandtage mit Sonnenbaden und Schnorcheln im warmen tropischen Wasser zu geniessen. Allerdings sind die Strände in der Region Runaway Bay teilweise mit Steinen versetzt; Badeschuhe sind daher empfohlen. Im schicken Hotel Gran Bahia Principe Jamaica lässt sich besonders angenehm erholen. Die grosszügige Hotelanlage mit privatem Strandabschnitt lädt ein mit einer üppigen Gartenanlage, drei miteinander verbundenen Swimming-Pools und mehreren Restaurants und Bars.

Die Anlage mit ihren 850 grosszügig ausgestatteten Zimmern und Suiten ist vor allem bei Familien beliebt, gibt es doch einen Kids Club für die vier- bis zwölfjährigen Feriengäste.

Gäste wählen aus dem breiten Aktivitäten- und Sportprogramm des Hotels aus: Unter anderem sind Tennis, Schnorcheln, Tauchen, Windsurfen, Katamaran-Segeln, Tauchen oder ein entspannendes Spa- und Wellness-Angebot vorhanden (teilweise gegen Gebühr). Wenn Sie in Runaway Bay gerne einen Teil Ihrer Jamaika Reisen zubringen möchten, sollten Sie sich mit unseren Jamaika Spezialisten unterhalten, die Ihnen gerne eine unverbindliche Offerte unterbreiten werden.

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Preis auf Anfrage
Runaway Bay
Das Cardiff Hotel & Spa grenzt an einen Golfplatz in den Hügeln von Runaway Bay. Zur Küste mit Strand und Restaurants...

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