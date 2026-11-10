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Kanada-Spezial: Kanadische Rocky Mountains ab Zürich

Entfliehen Sie dem Alltag für eine Woche und lernen Sie die Kanadischen Rockies mit all ihren Facetten kennen. Tauchen Sie ein in eine Welt des winterlichen Staunens im Herzen der majestätischen Kanadischen Rocky Mountains. Zwischen atemberaubenden Schneelandschaften und einzigartigen Wildnis verspricht Ihr Aufenthalt ein unvergessliches Abenteuer zu wer­den. Von glitzernden verschneiten Gipfeln bis hin zu gefrorenen Tälern wird jeder Moment eine Begegnung mit der reinen Pracht des Winters sein. Machen Sie sich bereit für einzigartige Erlebnisse, zwischen Outdoor-Aktivitäten und entspannenden Momenten am Kamin, in dieser verzauberten Kulisse, in der die Magie der Jahreszeit herrscht.
Kanada-Spezial: Kanadische Rocky Mountains ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Skigebiet Banff Sunshine
- herrliche Aussicht auf Kanadische Rockies
- Skigebiet Lake Louise
- spannende Aktivitäten
Icon calendar 9 Tage / 8 Nächte
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Reiseprogramm

1. Tag Anreise

Abflug von Zürich mit Air Canada. Ankunft in Calgary am Nachmittag. Übernahme Ihres Mietwagens. Fahrt nach Banff.

2. Tag Banff

Lassen Sie sich zu einer Eiswanderung zum John­son Canyon oder einer Schneeschuhtour verführen. Übernachtung in Banff.

3. Tag Skigebiet Banff Sunshine

Fahrt zum Skigebiet Banff Sunshine. Dort können Sie bereits am Nachmittag mit dem Skifahren beginnen. Übernachtung in der Sunshine Mountain Lodge.

4-5. Tag Skigebiet Banff Sunshine

Fahren Sie auf den Pisten des Skigebiets Banff Sunshine und geniessen Sie die herrliche Aussi­cht auf die Kanadischen Rockies.

6. Tag Skigebiet Lake Louise

Fahrt nach Lake Louise. Übernachtung im Lake Louise Inn Hotel in Lake Louise.

7. Tag Skigebiet Lake Louise

Lassen Sie sich zu einem letzten Skitag im Skige­biet von Lake Louise verführen, das dafür bekannt ist, jedes Jahr den Ski-Weltcup auszutragen. Übernachtung in Lake Louise.

8-9. Tag Rückreise

Fahrt nach Calgary. Abgabe Ihres Mietwagens. Abflug von Calgary am späten Nachmittag. Ankunft in Zürich am 9. Tag.

Aktivreise 9 Tage ab/bis Zürich
Im Preis inbegriffen
  • Hin- und Rückflug mit Air Canada in der Economy Klasse inklusive eines Gepäckstücks à 23kg
  • Unterbringung in 3/4* Hotels im Standard-Doppelzimmer (Deluxe in Sunshine)
  • HERTZ-Mietwagen (IFAR), Typ Ford Escape, Pickup/Drop-Off: Flughafen Calgary, All-inclusive
  • Reiseunterlagen
Nicht im Preis inbegriffen
  • Mahlzeiten und Aktivitäten
  • Zuschlag für Einzelzimmer
  • Reiseversicherung
Zuschläge pro Person
  • Banff: Schneeschuhwanderung (4 Std.): CHF 75.-
  • Banff: Eiswanderung zum Johnson Canyon (4 Std.): CHF 75.-
  • Banff Sunshine: Skitag in Banff Sunshine: CHF 150.-
  • Lake Louise: Ausflug mit Schneeschuhen (2 Std.): CHF 89.-
  • Lake Louise: Skitag in Lake Louise: CHF 150.-

Preise
9 Tage / 8 Nächte Preis auf Anfrage

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