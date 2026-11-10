Kanada-Spezial: Kanadische Rocky Mountains ab Zürich
Kanada-Spezial: Kanadische Rocky Mountains ab Zürich
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights:
- Skigebiet Banff Sunshine
- herrliche Aussicht auf Kanadische Rockies
- Skigebiet Lake Louise
- spannende Aktivitäten
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Anreise
Abflug von Zürich mit Air Canada. Ankunft in Calgary am Nachmittag. Übernahme Ihres Mietwagens. Fahrt nach Banff.
2. Tag Banff
Lassen Sie sich zu einer Eiswanderung zum Johnson Canyon oder einer Schneeschuhtour verführen. Übernachtung in Banff.
3. Tag Skigebiet Banff Sunshine
Fahrt zum Skigebiet Banff Sunshine. Dort können Sie bereits am Nachmittag mit dem Skifahren beginnen. Übernachtung in der Sunshine Mountain Lodge.
4-5. Tag Skigebiet Banff Sunshine
Fahren Sie auf den Pisten des Skigebiets Banff Sunshine und geniessen Sie die herrliche Aussicht auf die Kanadischen Rockies.
6. Tag Skigebiet Lake Louise
Fahrt nach Lake Louise. Übernachtung im Lake Louise Inn Hotel in Lake Louise.
7. Tag Skigebiet Lake Louise
Lassen Sie sich zu einem letzten Skitag im Skigebiet von Lake Louise verführen, das dafür bekannt ist, jedes Jahr den Ski-Weltcup auszutragen. Übernachtung in Lake Louise.
8-9. Tag Rückreise
Fahrt nach Calgary. Abgabe Ihres Mietwagens. Abflug von Calgary am späten Nachmittag. Ankunft in Zürich am 9. Tag.
Aktivreise 9 Tage ab/bis Zürich
- Hin- und Rückflug mit Air Canada in der Economy Klasse inklusive eines Gepäckstücks à 23kg
- Unterbringung in 3/4* Hotels im Standard-Doppelzimmer (Deluxe in Sunshine)
- HERTZ-Mietwagen (IFAR), Typ Ford Escape, Pickup/Drop-Off: Flughafen Calgary, All-inclusive
- Reiseunterlagen
- Mahlzeiten und Aktivitäten
- Zuschlag für Einzelzimmer
- Reiseversicherung
- Banff: Schneeschuhwanderung (4 Std.): CHF 75.-
- Banff: Eiswanderung zum Johnson Canyon (4 Std.): CHF 75.-
- Banff Sunshine: Skitag in Banff Sunshine: CHF 150.-
- Lake Louise: Ausflug mit Schneeschuhen (2 Std.): CHF 89.-
- Lake Louise: Skitag in Lake Louise: CHF 150.-
Preise
9 Tage / 8 Nächte Preis auf Anfrage