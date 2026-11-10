Entfliehen Sie dem Alltag für eine Woche und lernen Sie die Kanadischen Rockies mit all ihren Facetten kennen. Tauchen Sie ein in eine Welt des winterlichen Staunens im Herzen der majestätischen Kanadischen Rocky Mountains. Zwischen atemberaubenden Schneelandschaften und einzigartigen Wildnis verspricht Ihr Aufenthalt ein unvergessliches Abenteuer zu wer­den. Von glitzernden verschneiten Gipfeln bis hin zu gefrorenen Tälern wird jeder Moment eine Begegnung mit der reinen Pracht des Winters sein. Machen Sie sich bereit für einzigartige Erlebnisse, zwischen Outdoor-Aktivitäten und entspannenden Momenten am Kamin, in dieser verzauberten Kulisse, in der die Magie der Jahreszeit herrscht.