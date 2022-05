Queensland Rundreisen

Rundreisen in Queensland sind der beste Weg, um den zweitgrössten australischen Bundesstaat zu erkunden. Brisbane ist die quirlige Hauptstadt im Süden – und ein idealer Ausgangspunkt für Ihre Entdeckungsreise. Drei Stunden nördlich liegt die unter UNESCO Welterbe-Status stehende Fraser Island. Dieses einmalige Naturparadies ist die weltgrösste Sandinsel und Heimat einer grossen Dingo-Population. Der Strand an der Ostküste der Insel ist so langgestreckt und flach, dass Piloten dort ihre Kleinflugzeuge landen und starten. Im Hinterland der Südküste gibt es Regenwald in den gemässigten Zonen von Queensland. Im Lamington Nationalpark finden sich einige der ältesten Pflanzenarten Australiens. Im Norden, bei Cairns und Townsville, reicht der dichte tropische Regenwald bis an den Stadtrand. Aber diese Millionen Jahre alten Wälder erstrecken sich auch bis an die perfekten Sandstrände von Cape Tribulation und Daintree. Und ein paar wenige Meter vom Ufer entfernt beginnt eines der wohl grössten Naturwunder der Welt: das sagenhafte Great Barrier Reef. Queensland ist ein tropisches Wunderland. Brechen Sie auf zu einer unvergesslichen Entdeckungsreise – wir beraten Sie gerne!