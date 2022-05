Northern Territory Rundreisen

Das Northern Territory ist eine Region der Extreme: knapp eineinhalb Millionen Quadratkilometer gross, wohnen nicht einmal 250'000 Menschen im nördlichsten Teilstaat Australiens. Eigentlich ist es nicht einmal ein Staat, denn Teile der Verwaltung werden durch die Bundesregierung in Canberra wahrgenommen. Landschaftlich ist diese Gegend so vielfältig wie wenig andere: Vor der Küste von Darwin liegen einige von dichter tropischer Vegetation geprägte Ausseninseln wie Bathurst und Melville Island. Drei Autostunden südöstlich von Darwin befindet sich der Kakadu Nationalpark. Er würde die Hälfte der Fläche der Schweiz bedecken. Das UNSESCO Welterbegebiet ist die Heimat grandioser Aborigine-Felsmalereien, die weit über 20'000 Jahre alt sind. Nourlangie und Ubirr Rock sind besonders bemerkenswerte Outdoor-Kunstgalerien. Westlich von Kakadu ist der Litchfield Nationalpark, der von eindrücklichen Termitenbauten und wundervollen Billabongs und Wasserfällen geprägt ist. Im Red Centre, in der Umgebung von Alice Springs, stechen insbesondere der Kings Canyon und der sagenhafte Uluru, ein mystischer Inselberg inmitten des unendlich scheinenden Outbacks, hervor. Entdecken Sie Gegensätze und natürlichen Sehenswürdigkeiten des Northern Territory auf einer Rundreise. Besonders ideal sind geführte Kurzreisen, die Ihnen innert weniger Tage die beiden komplett unterschiedlichen Regionen auf eindrückliche Art näherbringen. Gerne unterbreiten wir Ihnen unverbindliche Vorschläge, wie Sie das Red Centre mit dem Top End bei Darwin verbinden können.