RAC Monkey Mia Dolphin Resort
Monkey Mia
Beschreibung
Lage
Das Resort liegt direkt an der schönen Shark Bay, rund 25 km von Denham entfernt. In der Bucht vor dem Hotel können wildlebende Delfine beobachtet werden.
Angebot
Im Resort befinden sich das «The Bougshed» Restaurant, die «Monkey» Bar, zwei Pools und ein Kinderpool, ein kleiner Lebensmittel- und Souvenirshop, eine Minigolfanlage (kostenpflichtig), Mietkajaks und eine Waschmöglichkeit. Kostenloses Wifi steht den Gästen ebenfalls zu Verfügung.
Zimmer
Die Zimmer, Studios und Villen mit einem oder zwei Schlafzimmern sind klimatisiert und verfügen über einen TV, einen Kühlschrank, eine Mikrowelle, einen Kaffee-/Teekocher sowie eine Veranda/Balkon. Die Zimmer verfügen über Garten, Pool oder Meerblick.
ab CHF 91.– / pro Person
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