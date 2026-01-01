Beschreibung

Lage Das Resort liegt direkt an der schönen Shark Bay, rund 25 km von Denham entfernt. In der Bucht vor dem Hotel können wildlebende Delfine beobachtet werden.

Angebot Im Resort befinden sich das «The Bougshed» Restaurant, die «Monkey» Bar, zwei Pools und ein Kinderpool, ein kleiner Lebensmittel- und Souvenirshop, eine Minigolfanlage (kostenpflichtig), Mietkajaks und eine Waschmöglichkeit. Kostenloses Wifi steht den Gästen ebenfalls zu Verfügung.